Almaceneros advierten que “los precios de muchos alimentos empezaron a bajar”

Daniel Acuña, vicepresidente de la Confederación General Almacenera y presidente de la Cámara de Almaceneros de Punta Alta, analizó en La Brújula 24 dijo que “los precios de muchos alimentos empezaron a bajar”.

En contacto con el periodista Germán Sasso contó que eso ocurre “porque habían subido de manera abusiva y desmedida”.

“Hoy vemos empresas que dejaron de aumentar, por ejemplo La Virginia, llamé al vendedor y le dije que desde el 12 de febrero no me actualizaba listas, y me reconoció que era así. De hecho, con el pedido que le hice esta semana hubo un descuento”, indicó.

Consultado respecto de los productos en los que más se nota la variación, aseveró que “ha bajado el tema de los fideos, la yerba y el azúcar, por ejemplo. Fideos alrededor de un 40%, no todas las marcas, algunas siguen con los mismos precios”.

“La diferencia es que hoy la gente está dejando de lado las primeras marcas y se tienen que empezar a acomodar, porque se le acercan los vencimientos”, expuso Acuña.

Y agregó: “Tenemos ofertas todos los días, porque la gente no tiene la plata para ir al supermercado y hacer una compra del mes, como antes, ahora va buscando precios”.

“Lo que hay que hacer no comprarle a las empresas que suben de manera desmedida y apuntar a las pymes. La política fue siempre un fracaso, porque vivimos en un país que produce alimento y la gente no tiene para comer”, consideró.

