Violento asalto a un jubilado de 90 años

Un jubilado de 90 años llamado Rodolfo Schimidtke fue víctima de un violento robo en su domicilio del barrio La Falda.

Según pudo averiguar la redacción de La Brújula 24, dos delincuentes ingresaron a su casa de la calle Witcomb al 100 por una ventana, sin armas, minutos después de las 18 de este lunes.

Una vez adentro, golpearon al damnificado, mientras le exigían una entrega de dinero, que finalmente no encontraron. Al final se terminaron llevando una cartera y un anillo, no sin antes lastimarle la mano para poder sacárselo.

Además, no conformes con eso, los amigos de lo ajeno le sustrajeron un teléfono celular a la mujer que cuida al abuelo en su vivienda y algunos documentos.

“Estaba sentado en la computadora y con la ventana abierta. De repente entraron –dos ladrones– de golpe y me engancharon. Primero pensé que era mi nieto, que tiene 30 años, como que era una broma”, refirió el damnificado al móvil de la emisora.

Y agregó: “Me agarraron de la cabeza, me la bajaron para las piernas y se me tiraron los dos arriba. Estaban encapuchados, es lo único que vi. ‘Queremos plata’ me decían todo el tiempo. Ahora la policía me dijo que voy a tener que ir al médico”.