La oportunidad para “Dos locas de remate”

Gastón Trezeguet confirmó a “Marculi”: “Tenían una pasión guardada durante meses”

Después de que Julieta Poggio haya dicho que “se murió Marculi”, el duelo del fandom fue tremendo, pero por otra parte, todos entendieron es que si algo murió, es porque antes tuvo que haber existido y se pusieron felices por haber sentido que en algún momento su shippeo fue real.

Pero hasta ahora no había ninguna confirmación de la relación entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, más allá de lo que se vio en la Casa de “Gran Hermano” y en su posterior relación pública de amistad.

Fue Gastón Trezeguet quien en este lunes habló en “Se picó” en el stream de República Z y dijo que la relación entre Juli y Marcos se dio apenas salieron de la Casa, adonde llegaron juntos con Nacho a la final que ganó el “primo” y que el encuentro entre ellos fue cuando pasaron dos días en el hotel adonde los aloja la producción.

“Hubo, hubo algo” dijo Alfa, en el stream, “pero adentro de la Casa Juli fue fiel a su novio” y Gastón agregó “yo tengo la info de que esa noche en el hotel se sacaron las ganas de todo lo que no habían hecho dentro de la casa, tenían una pasión guardada durante meses, la tensión sexual que todos los “marculi” veían existió, porque apenas salieron se dio con todo”.

“Y después hubo encuentros furtivos en departamentos”, agregó Alfa, sobre esta relación que no logró afianzarse en el afuera.

Primicia de Santi del Moro : “Sólo el público elegirá los que entren en el repechaje”

“A mí me mata la pasión” dijo Santiago del Moro hablando de la actual edición de “Gran Hermano”.

“Que todo te pase de costado, me exaspera” afirmó al explicar el día en que entró al juego para movilizar a los participantes hablando con Marina Calabró en su debut en “El Observador 107,9”.

“Gran Hermano es un programa muy caro de hacer y las agencias no lo querían, nosotros intentamos demostrar que en esta nueva era de redes iba a funcionar, yo le tenía mucha fe”, comentó el conductor y agregó “el desafío era generar un programa diario para que sea rentable y que el conductor entre todos los días por la pantalla a la Casa y ahora nos copiaron esto en todo el mundo”.

“Buscamos hacer un programa multiplataforma, en redes oficiales y truchas, el formato es lo que pasa todo el día y la gente se olvida que es solo un programa de televisión”, afirmó del Moro.

“Gran Hermano es un reality que mueve pasiones, me daría pena que alguno quedara afuera por una reacción violenta y si pasa quedarán afuera, quiero que se vayan por la gente”, agregó.

La primicia

“Hoy voy a anunciar alguna sorpresa para el juego, en dos o tres semanas viene el repechaje, pero la Casa no va a elegir quien quiere que vuelva, lo va a elegir el público. Van a entrar nuevos y ex y se decidió así por el hecho de que han hablado y spoileado tanto a quien van a elegir, que va a elegir la gente…también habrá “congelados” pero más adelante“, anticipó Santi y después contó en la Gala que entraba Romina a poner orden (real, de limpieza) en la Casa.

Dependiente del minuto a minuto, “soy resultadista”, del Moro contó que “Gran Hermano representa hoy a la televisión, es todo, puede ser el programa más trivial del mundo y por momento puede generar debates muy profundos”.

“Esta es la industria que yo represento y que le da trabajo a mucha gente”, finalizó Santiago.

Gladys Florimonte y Nazarena Velez jugadas

Después de la buena temporada que vienen teniendo en Carlos Paz y del premio a Mejor Actriz para Gladys Florimonte, apareció la oportunidad junto a Nazarena Velez, de traer la versión que hacen de “Dos locas de remate” a la calle Corrientes.

Podemos anticipar en primicia que a partir de Semana Santa y por 8 semanas, las actrices compartirán el escenario del Picadilly con esta comedia que les viene dando muchas satisfacciones.

Después del éxito con Verónica Llinas y Solita Silveyra en el Astral y en gira nacional, Gladys y Nazarena le dieron su toque propio a la historia de estas dos hermanas tan disfuncionales y van por más.

En un principio era el rubro de Gladys con Leticia Brédice, pero al bajarse, apareció el nombre de Naza, quien dejó su silla de “angelita” para volver a hacer temporada en Carlos Paz después de muchos años y de recuerdos difíciles.

En otra etapa de su vida, por suerte todo fluyó para bien y en familia y ahora estas dos “locas” llegarán a la calle Corrientes.

