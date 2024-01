Buscan testigos del accidente donde murieron cuatro bahienses en la Ruta 251

La familia de los cuatro bahienses que murieron a principio de mes mientras circulaban por la Ruta 251 está en la búsqueda de testigos o personas involucradas que puedan aportar información para conocer los detalles de lo que ocurrió.

“Lo único que sé es que el quiso esquivar algo o alguien, seguramente a otro vehículo. (En el lugar) hay una frenada y la bajada donde él ha ido frenando la camioneta”, señaló a La Brújula 24, Cecilia Cascallares, hija de la pareja que viajaba en la parte delantera en compañía de su hermana y sobrino.

El fatal incidente ocurrió en la mañana del sábado 7 de enero, cuando la familia volcó mientras circulaba a la altura del KM 71, cerca de Conesa (Río Negro). Por la hora, Cecilia descarta que nadie haya visto lo sucedido o que la causa del accidente haya sido un animal.

“Entiendo que hay mucha gente que no se quiere comprometer por miedo o por que no le sale, pero es raro que siendo plena temporada nadie haya visto nada. No me cabe ninguna duda que hubo gente ayudando, esa misma gente necesito que se comuniquen y declaren lo que vieron”, agregó.

Cecilia aseguró que no ha recibido ningún informe del peritaje y que el próximo 1 de febrero tendrá una reunión con el fiscal de la causa. Mientras tanto, pide al conductor, que se presume estuvo involucrado, que se comunique con ella o con la policía.

“Lo único que esperamos es que esa persona reaccione y nos diga que hizo mal una maniobra”, agregó.