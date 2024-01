Luciano Castro se hartó del acoso callejero: “Todo tiene un límite”

Luciano Castro abordó nuevamente el tema de la cosificación que sufre a diario y compartió experiencias personales sobre acoso en espacios públicos. Durante una entrevista con el equipo de Intrusos (América), enfocada en la temporada teatral, el actor fue interrogado acerca de un incidente que tuvo en la televisión de Paraguay, donde la presentadora Dora Ceria lo tocó.

Lejos de evitar el tema, el intérprete expresó su asombro por la atención mediática que recibió el suceso, a la vez que reveló que se enteró de la magnitud del episodio a través de las periodistas Pía Shaw y Maite Peñoñori. “Pía me llamó, después Maite, y ahí me enteré de todo. porque fue tan buena la nota que lo tomaron tan bien las chicas, que yo, que tengo esa tendencia a ser cristiano de que la culpa me mata, pensé ‘a esta piba se la hice pasar como el ort… y después pensaba si era mi forma de decirlo, y empezás a buscar el por qué trascendió tanto, pero yo en definitiva no creo haber dicho nada que no sea cierto”, detalló.

Guido Záffora, panelista del ciclo, señaló que este tipo de situaciones no son novedosas, a lo que Castro acordó, explicando que su experiencia va más allá de un simple comentario. Relató con detalle cómo ha sido objeto de tocamientos indebidos y acoso en la calle, incluyendo gestos y acciones físicas inapropiadas.

“A mí me agarran la v…, me tocan el c…, las tetas, me tiran besos en la boca, pero todo tiene un límite. Ni siquiera me quejaría de eso, porque la verdad son tantos años que hasta es costumbre ya. Lo que pesa es que se trata ya de un tema sociocultural, de un cambio que nos involucra a todos”, expresó. Así, a pesar de abordar el tema con cierto humor, enfatizó la seriedad del asunto, admitiendo que, aunque no se queja, estas experiencias se han convertido en una lamentable costumbre para él.

Con información de Infobae