Bahiense donó el violín con el que aprendió a tocar al Conservatorio donde se formó

Martín Jacob es un músico bahiense radicado en Perugia (Italia). En vísperas de una fecha tan especial como la Navidad, Jacob dio a conocer en redes sociales un gesto que lo enaltece en beneficio de la institución que lo formó y esta tarde, contactado por la redacción de La Brújula 24, confirmó la decisión.

“Querida comunidad del Conservatorio de Bahía Blanca. Hace tiempo que quiero encontrar un modo de devolver a mi querido ‘Conser’ un poco de lo que me dio durante diez años de formación musical. Espero que este gesto ayude a llevar la música a más gente y permita que otros puedan disfrutar de este camino como en su momento yo lo hice”, escribió Jacob.

El violín que acompañó los primeros pasos de Martín Jacob y ahora decidió donar para que cumpla la misma función que logró en él.

“Siempre que alguien me pregunta por qué se estudia música, la primera respuesta que me viene a la cabeza es que se busca desarrollar un lenguaje que nos permita expresar aquello para lo que no tenemos palabras, y también intentar descubrir quiénes somos realmente”, agregó.

El músico hizo una alusión al instrumento que pasará a ser patrimonio del Conservatorio de Música de Bahía Blanca y, por ende, de los alumnos que pasen por esa institución.

“Espero que mi violín permita a otras personas crear (y coleccionar) sus propias experiencias. A quienes enseñan, gracias por su labor diaria”, indicó y enfatizó: “Yo quiero que este instrumento cumpla con el objetivo formativo que cumplió con mi persona”.