Enzo Pérez jugó su último partido en River: “Me voy en paz, dejé todo”

Enzo Pérez le puso punto final a su etapa como futbolista de River Plate. Llegó como un fanático del club y se marchará como un ídolo que firmó algunas de las páginas doradas de la entidad. Tras alzar la corona de campeón en el Trofeo de Campeones con el 2-0 sobre Rosario Central, el futbolista de 37 años dio una conferencia de prensa entre lágrimas para anunciar la salida.

“Hoy ha sido mi último partido con esta camiseta. Tengo muchísimas cosas en la cabeza. Vengo también a agradecer. Tengo la posibilidad de agradecer a la gente que me trajo allá por el año 2017. Tuve la posibilidad de llamarlos y hablar un rato. Tuve la posibilidad de decirles en persona, por un mensaje o por una llamada el agradecimiento mío hacia ellos”, dijo mientras aclaraba que no iba a aceptar preguntas de los periodistas presentes.

“Hoy se termina una gran etapa de amor que soñé desde chico, siempre soñé jugar con esta camiseta, jugar con este club. A esa gente de por vida le voy a estar agradecido”, aseguró.

A continuación, explicó sus razones para no recibir consultas de los medios acreditados: “Sé que tendrán 1.000 preguntas para hacerme, para sacarse muchísimas dudas, pero no es el momento de hablar hoy porque me quiero ir con los lindos recuerdos, en paz, con la tranquilidad de haber dejado todo, de vaciarme como jugador”.

