Por Franco Bahl Bariani

Twitter: @franbahlbariani

Una de las figuras y goleadores de Olimpo del pasado torneo Federal A se despidió de los hinchas de Olimpo en LA BRÚJULA 24.

“Al hincha de Olimpo solamente le digo gracias”, con esas palabras Cristian Amarilla comenzó el diálogo y agregó: “La verdad que mi salida se dio en los mejores términos. Tengo una excelente relación con Alfredo (Dagna). Así que me voy bien, sabiendo que lo di todo al cien y a veces salen las cosas y otras no”.

“De mi parte jamás me guardé nada y siempre respeté y llevé el escudo de Olimpo con mucho orgullo en el pecho. Hoy me toca salir porque se presentó una propuesta del exterior que es imposible de decir que no pero seguramente que voy a volver”, remarcó Amarilla, que anotó 10 goles en este 2023.

Además el futbolista, que se irá a la Primera División del fútbol paraguayo, le dijo al hincha de Olimpo que “es una hinchada fiel, que siempre está. Hoy en día el club hace unos años está en una categoría a la que no pertenece y jugamos todos los partidos a cancha llena, alentando y siempre apoyando. Así que eso es fundamental, yo la verdad que me llevo un cariño gigante del club”.

“Estuve muy cerca de cumplir mis cien partidos, tengo 85, así que estuve a 15 nomás de cumplirlos con esta camiseta que era mi sueño y seguramente volveré para cumplirlo”, aseguró.

Por último dejó como mensaje a la gente que “sigan apoyando como siempre y gracias, solamente decirle gracias. Con esa palabra creo que van a saber que les agradezco mucho y los quiero mucho”.

Por otro lado, también trascendió que Emilio Lazza tampoco continuará en la institución.