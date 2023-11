“El incendio consumió más de 120 años de una empresa familiar”

El voraz incendio que afectó a la carpintería Musumeci, en la madrugada de este viernes, dejó desazón y destrucción. El arduo trabajo de siete dotaciones de bomberos, personal municipal y otras personas no logró impedir que los daños fueran totales. Lo único positivo para destacar, y no es poco, es que no hubo que lamentar lesionados ni fallecidos en torno del inmueble situado en Drago al 900. Fueron varias horas de tensión en el sector, enfrente de la plaza Brown.

Pablo Andrés Álvarez, integrante de una de las familias que fundó y trabajó en el lugar, realizó en las últimas horas un posteo con un emotivo mensaje para agradecer la labor de los que estuvieron afectados a tratar de contener las llamas y para dejar por sentado que resurgirán de las cenizas, como el Ave Fénix.

“Me hubiera gustado despertarme y que todo haya sido una pesadilla. Pero no, y ahora toca afrontar la realidad. Esa que en unos pocos minutos se llevó con un incendio voraz más de 120 años de una empresa familiar. La carpintería, esa en la que me crié con mis tres hermanos, ya no está; pero sí está la convicción de resurgir. Porque somos Álvarez, porque somos Musumeci y porque sabemos de lucharla en silencio. Y porque estamos más unidos que nunca”, indicó.

“Gracias al cielo, y seguramente por la intermediación de nuestros padres, José y Sandra pudieron salvar sus casas de las llamas. Y eso no es poco en tremendo desastre que vivimos ayer. Toca agradecer la impresionante labor de las siete dotaciones de bomberos que trabajaron incansablemente por muchas horas. A Defensa Civil, a Guardia Urbana, a los choferes de los camiones cisterna de las delegaciones que no dudaron en levantarse a la madrugada para llevar agua y alimentar a las autobombas. A los vecinos, que se acercaron a dar una mano y estuvieron siempre junto a nosotros. A los empleados de mi hermano, que estuvieron ahí para sostenerlo. En fin, a todos aquellos que nos dieron una mano”, agregó.

“En estos momentos tan difíciles es cuando uno se da cuenta que la sociedad la componen personas de bien. Los Álvarez y los Musumeci vamos a resurgir, porque somos familia y porque es lo único que sabemos hacer: laburar”, concluyó Álvarez, quien además es colega de La Nueva.