Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Milei

La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, integrará el gabinete de Javier Milei como ministra de Seguridad.

Así lo informaron en el equipo que acompaña al presidente electo. El lunes, en una entrevista con TN, Bullrich, sin descartar la posibilidad de volver a comandar la cartera de Seguridad, había afirmado: “Volver a estar en un lugar en el que ya estuve no es lo que más me gusta. Si uno le plantea a la gente que vote a una persona, en este caso a Milei, y pide ayuda para gobernar, sería incoherente no hacerlo”.

Bullrich volverá a ocupar el puesto que ocupó durante todo el Gobierno de Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019.

Fuente: TN