Todino hizo la maniobra de su vida y ganó la final del TC en Toay

Germán Todino (Dodge) logró una agónica victoria en el Gran Premio Lusqtoff que el Turismo Carretera disputó este domingo en Toay. El piloto del Maquin Parts Racing le arrebató la punta a Juan Martín Trucco (Dodge) en los últimos metros de la carrera y sumó su 3º festejo en el año. Marcos Landa (Torino) completó el podio luego de una espectacular remontada. El pigüense Sergio Alaux (Chevrolet) fue 33°.

De esta forma, el joven piloto de Rivera alcanzó su 3º triunfo con Dodge y el 5º en su cuenta personal en la “máxima” (los otros 2 fueron con Torino) en un gran fin de semana para la marca de la pentaestrella que metió 7 autos entre los mejores 15 de la carrera.

La definición llegó en la última vuelta cuando Todino salió mejor pisado que Trucco en la chicana y –con un roce entre ambos incluido- el Gaucho logró superar al piloto de Tres Algarrobos que, pese a perder la gran chance de ganar por 1ª vez en el TC, logró la clasificación a la Copa de Oro mediante los “3 de último minuto”.

“Hubo una denuncia del equipo de Rodolfo Di Meglio. Se pidieron las cámaras de ambos autos, se analizaron, se miraron para adelante, para atrás, cámara rápida, cámara lenta. Se analizaron los parciales y hemos llegado a la conclusión de que el ganador es Germán Todino. Creemos que ese roce no lo complicó a Trucco”. Carlos Garrido (Comisario deportivo)

De todas formas, el piloto del Di Meglio Motorsport, que había logrado la clasificación, ganado la serie más veloz y dominado prácticamente toda la carrera, exteriorizó su bronca ya que entendió que el roce previo a la superación fue clave para definir la carrera a favor de Todino.

“La verdad que fue una carrera muy apretada. En la última vuelta Germán cometió un exceso a mi criterio, porque nos tocamos y me superó. Lo tienen que ver los comisarios deportivos, no depende mí. Hice una gran carrera y se opacó todo en el final. A mi criterio el toque me deja de costado y me supera”, relató Trucco cuyo equipo realizó la denuncia pero los CD entendieron que fue un toque de carrera.

Fiel a su estilo, el flamante ganador recogió el guante y dio su versión de la maniobra. “Le digo a Martín (sic) que le gané bien. Que no se queje porque fue una maniobra lícita. Hay que saber ganar y perder. Hice mejor la chicana y me tocó ganar a mí. Fui a fondo en todas las vueltas, un carrerón. Así que nos llevamos la victoria a casa. Cuando se quiso cerrar ya estaba mi auto, creo que él me toca a mí y no al revés”, argumentó.

Con este triunfo, Todino avanzó del 8º al 5º puesto de la Copa de Oro aunque la chance de ser campeón es bastante compleja ya que quedó a 51 puntos del líder Mariano Werner (Ford) cuando quedan 70,5 unidades por disputarse en el Gran Premio Coronación en San Juan el 2 y 3 de diciembre. En tanto que Trucco quedó 3º en la tabla a 47 de la punta y con la necesidad de ganar sí o sí en El Villicum.

El “carrerón” de Landa

Marcos Landa alcanzó su 6º podio en el Turismo Carretera en uno de sus mejores domingos en el TC. El uruguayo largó 7º pero cayó al puesto 21º luego de un trompo que realizó producto de un roce con Juan Cruz Benvenuti, su coequipier en la Asociación Concesionarios Renault Argentina.

No obstante, haciendo gala del gran potencial de su auto en este circuito (en la presentación anterior ganó la carrera pero fue recargado y finalizó 2º), fue avanzando vuelta tras vueltas hasta finalizar en la 3ª posición, obteniendo así su 3º podio en esta temporada.

“Teníamos un auto para ganar. No le pude devolver al equipo todo lo que hicieron. Pero llegamos al podio con un rendimiento superlativo. Cuando hice el medio trompo se me zafó la chaveta y del puesto 21 al podio corrí sin la chaveta. Cuando llegué al 3º puesto me tranquilicé”, reconoció el piloto oriental.

Gran negocio de Werner

El retraso de Werner en la 2ª serie (cayó del 2º al 6º puesto) modificó los planes del líder de la Copa de Oro. El piloto del Fadel Memo Corse Racing largó la carrera en el 16º puesto y apenas pudo avanzar 1 posición. No obstante, en función de cómo le fue a sus rivales directos en la lucha por el título, el entrerriano hizo un gran negocio.

Es que después de haber llegado con una ventaja de 40 puntos sobre Julián Santero (Ford) se fue de Toay con una diferencia de 38,5 sobre Santiago Mangoni (Chevrolet), su nuevo escolta en la tabla. Trucco ahora está 3º a 47 y Santero a 49,5. De este modo, Mariano está cada vez más cerca de conseguir su 3ª Copa de Oro en las últimas 4 temporadas.

La última fecha del campeonato de Turismo Carretera se disputará el 2 y 3 de diciembre en San Juan. Ese fin de semana se repartirán 70,5 puntos, un 50% más que una fecha habitual

Final – TC – 14ª fecha – 30 vueltas- Toay

Pos. Piloto Mca. Tpo./Dif. 1 Todino, G. D 41;40.736 2 Trucco, J. M. D 0.339 3 Landa, M. T 6.841 4 Mazzacane, G. CH 7.328 5 Benvenuti, J. C. T 9.326 6 Craparo, E. D 10.099 7 Ebarlín, J. J. CH 10.340 8 Agrelo, M. D 16.086 9 Mangoni, S. CH 17.350 10 Urcera, J. M. T 17.651 11 Aguirre, V. D 17.960 12 Canapino, A. CH 18.204 13 Quijada, M. D 18.593 14 Castellano, J. D 18.785 15 Werner, M. F 19.321 16 Ferrante, G. D 20.036 17 Ledesma, C. CH 20.539 18 Álvarez, S. D 22.309 19 Lambiris, M. F 24.359 20 Ponce De León, G. F 24.504 21 De Benedictis, J. B. F 26.038 22 Risatti, R. CH 26.425 23 Santero, J. F 28.380 24 Vázquez, M. D 28.739 25 Catalán Magni, J. T. F 29.033 26 Ruggiero, A. F 35.413 27 Spataro, E. F 35.542 28 Trosset, N. F 36.729 29 Fritzler, O. F 36.848 30 Londero, A. T 37.189 31 Ciantini, D. CH 37.620 32 Della Motta, F. F 38.183 33 Alaux, S. CH 38.669 34 Carinelli, A. D 39.415 35 De Carlo, D. CH 40.928 36 Ugalde, L. T 41.445 37 Krujoski, H. D 43.428 38 Micheloud, G. CH 44.934 39 Garbelino, J. D 58.742 40 Ardusso, F. CH 6 VTAS 41 Fontana, N. T 7 VTAS 42 Rossi, M. Ty 9 VTAS 43 Pernía, L. CH 12 VTAS 44 Serrano, M. CH 15 VTAS 45 Bonelli, N. F 16 VTAS 46 Jakos, A. Ty 25 VTAS 47 Candela, K. T 28 VTAS 48 Cotignola, N. T 28 VTAS

