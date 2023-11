Denuncian que la empresa donde obreros perdieron la mano limpió evidencias

Julio Vidal, secretario general de la Unión Obrera Molinera de Bahía Blanca, se expresó en LA BRÚJULA 24 en relación al grave episodio ocurrido ayer en Bajo Hondo, donde dos obreros perdieron la mano mientras trabajaban en una empresa, cuyo propietario es Juan Carlos Bojanich.

“Es un hecho lamentable, no nos llama la atención por la empresa en la que ocurrió. Tiempo atrás despidieron a un compañero que tuvo un accidente y quedó con una discapacidad, ofreciéndole solo media indemnización. Hicimos una manifestación, la empresa no nos quería atender”, confirmó Vidal, en el programa “Bahía Hoy”.

Luego, enfatizó que “a la empresa en sí no le interesa para nada la gente. Dos operarios que se desempeñan en mantenimiento desde el lunes en un sinfín, bajaron las térmicas, otro sin querer las levantaron. Todos quedaron shockeados y lo más llamativo es que el molino quería seguir cargando camiones”.

“Enviamos a todo el personal a la casa. Recién hoy la empresa llevará a los psicólogos. Ninguno de nosotros pudo dormir y desde nuestro lugar tratamos de contenerlos. Es una empresa del Grupo Bahía Energía, del señor Bojanich. Los compañeros se sienten desamparados en materia de seguridad”, resaltó, en otro segmento de la entrevista radial.

Luego, lamentó que “nunca pensé que nos podía pasar algo de esta magnitud. Hay un portón que se sube y se baja solo, cuando llueve las térmicas se mojan. Existen muchas falencias. Tras el accidente de ayer, la empresa mandó a limpiar todo, sabiendo que ahora se abre una causa. Los restos de la mano de los compañeros fueron a un silo, queriendo tapar las evidencias”.

“Ellos ven a los 35 trabajadores como si fueran un número. A estas personas que sufrieron la situación lamentable les arruinaron la vida. Tuvimos la posibilidad de hablar en el hospital con la esposa de uno de ellos y ella me dijo que desde la empresa no le comunicaron nada, que su propia pareja fue la que se comunicó para contarle lo que le había ocurrido”, consideró el referente gremial.

Por último, indicó: “La empresa no está preparada para esta situación porque uno de los compañeros hizo con su cinturón un torniquete al herido, por suerte hay ambulancia en el pueblo sino estaríamos lamentando algo aún peor. Estamos en contacto con el gerente y la persona a cargo del área de Recursos Humanos, con Bojanich no hemos hablado, tienen mucha gente ocupando lugares que no son prioritarios”.