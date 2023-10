Erika Rosenberg y su entrañable amistad con Emilie Schindler

Por Juan Tucat, redacción de La Brújula 24

Erika Rosenberg es una distinguida escritora argentina que ha dejado una huella imborrable en el mundo de la biografía, destacándose principalmente por ser la autora de las vidas de dos figuras emblemáticas como Oskar y Emilie Schindler, quienes salvaron entre 1200​ y 1700​ judíos en el marco del Holocausto.

Nacida el 24 de junio de 1951 en Buenos Aires, Erika proviene de una familia judía de ascendencia alemana que, en 1936, se escapó de la guerra en Europa, encontrando refugio primero en Paraguay y luego en la República Argentina. Ni más, ni menos.

Sin embargo, el giro definitivo en su carrera tuvo lugar en 1990, cuando conoció a Emilie Schindler. De sus conversaciones surgieron no solo una gran amistad, sino también un invaluable testimonio de más de 70 horas de grabación.

Este testimonio se convirtió en la base de la biografía “En la sombra de Schindler”, publicada en 1993. Pero esa relación entre ambas trascendió la escritura, y tras la muerte de Emilie en 2001, Erika se convirtió en su heredera.

Desde Alemania, en diálogo con el equipo del programa “Nunca es tarde”, emitido por La Brújula 24, Erike recordó con admiración y respeto la figura de su entrañable amiga.

“No fue una casualidad”

Primero, explicó cómo fue su primer contacto con Emilie. “En 1990, tres años y medio antes de la película ‘La lista de Schindler’, cuando nadie conocía la historia, yo quería hacer un libro sobre las inmigraciones en la Argentina. El motivo era que mis padres tuvieron que emigrar luego de programarse las leyes de Núremberg, en 1935, donde prohibían a los homosexuales, socialistas, comunistas y judíos, ejercer libremente su profesión. Mi padre era abogado jurista y mi madre médica, y por eso tuvieron que abandonar lo que por aquel entonces era el Tercer Reich”.

“Yo quería escribir un libro sobre las inmigraciones a partir de 1840. Pero en estas vueltas de la vida me vengo a enfrentar a una gran persona, a Emilie Schindler”. Y señaló que “no considero directamente que esto haya sido un acto de casualidad, más bien creo que fue una causalidad como dijo en una oportunidad Albert Einstein. Al conocerla, comencé con mis preguntas y de repente soltó una punta, luego otra, me dijo que volviera a la semana siguiente. Cada vez fuimos intimando más, pero no me interesaron más las inmigraciones, sino me interesó la historia de esta mujer bravía que había arriesgado su propia vida durante dos mil días para salvar a 1200 judíos”.

“Para mi fue el acto más relevante, eso fue un 22 de junio de 1990, y el primero de enero del 91 le hice a Emilie la propuesta de escribir una biografía en conjunta. El libro de inmigraciones salió 20 años más tarde, nada que ver con esto. Me fascinó la historia de esta mujer, llena de coraje civil, llena de vida y una gran voluntad. En definitiva no fue solamente la historia de un hombre que pretendió sacar un beneficio como lo presenta Steven Spielberg, que a ella la describe como una sobreviviente más junto a su esposo”, manifestó la profesional.

En esa misma línea, Erika afirmó que “Hollywood no siempre da la nota correcta”. Y dijo que “creo que fue sumamente intencional, porque Oscar Schindler murió en 1974 y la película se filmó en 1973. Yo acompañé a Emilie a Israel y soy testigo ocular de cómo el mismo Spielberg la evitó, la omitió por completo y nunca habló una palabra con ella”.

“Spielberg omitió por completo a Emilie”

“Cuando volvimos a la Argentina, Emilie se enteró del éxito que había tenido esta película y la cantidad de premios que había obtenido, y le hizo un juicio a Spielberg, en el que le envió un balance donde figuraban 13 millones de saldo rojo”.

“Tengo la documentación, es vergonzoso. Además, en una carta el director le decía que no tenía ningún tipo de derecho de participación porque era la mujer divorciada de Oscar Schindler, cuando yo cuento con un testimonio de una partida de defunción, donde figura Emilia como heredera universal”, argumentó.

Oskar y Emilie Schindler eran oriundos de Moravia, actual territorio de la República Checa. Ella tenía 21 años al casarse, él, uno menos.

El primer encuentro con Emilia

“Fue en su casa, en San Vicente, un lugar sumamente humilde. Toqué el timbre, me sorprendió la cantidad de gatos que había alrededor. Entonces le pregunté en alemán si eran suyos y me dijo que no, que en realidad los tiraban los vecinos para que ella los alimente. Eso para mi ya fue un indicio del tipo de mujer, humilde y solidaria”.

“Era una persona corporalmente enferma, pero sus ojos decían todo. Jamás en ese primer momento que ella había visto los horrores de la Segunda Guerra Mundial”.

“En Alemania ha surgido ahora el partido de extrema derecha y realmente todas las declaraciones que hacen me hace recordar una época que personalmente no viví, yo nací muchos años después”.

Una triste comparación

En otro tramo de la entrevista, Erika comparó las políticas de aquella época oscura para la humanidad con lo que ocurre en la actualidad. “No es una situación que se repite justamente en Alemania, es un fenómeno internacional. Si nos vamos a Latinoamérica encontraríamos un Bolsonaro o un Donald Trump, y algunos otros también, que tienen esta misma temática”.

“Hay un Putin en Rusia, un Orbán en Hungría, en Turquía lo mismo con Erdoğan, y así podemos seguir sucesivamente. Es decir, creo que en este momento los grandes partidos no han dado respuestas porque la situación ha cambiado. Es como que van teniendo grietas propias de la cronología del tiempo. Siempre surgen populistas, que tratan de encontrar estas grietas para meterse”.

“Sumado a la cantidad de exiliados que se van filtrando, por ejemplo en Alemania, que viven de las ayudas sociales y no pagan nada, han traído una disconformidad en la sociedad. No creo que sea directamente nacionalsocialismo, pero la gente no se siente bien”, apuntó.

Más datos sobre la vida de Erika Rosenberg y sus trabajos

Su labor no se limitó exclusivamente a Emilie. Anteriormente, la autora ya había publicado las biografías de ambos Schindler, tituladas “Yo, Emilie Schindler” y “Yo, Oskar Schindler”, respectivamente.

Además, desde 2009 representa a la República Argentina en el consejo internacional de la organización Servicio Austriaco en el Extranjero, organización que se dedica a la atención de los los niños de la calle a través de programas de alfabetización.

En septiembre de 2011, presentó un libro que arroja luz sobre la vida y obra de Guillermo Lehmann, quien fuera el fundador de 15 colonias y ciudades en la Provincia de Santa Fe.

En agosto de 2012, una versión corregida de la biografía de Emilie Schindler fue publicada por la editorial Weltbild.

Octubre de 2012 marcó un hito con la publicación de su nuevo libro, “Oskar Schindler. Sus desconocidos colaboradores y oponentes”, completando así una trilogía dedicada al tema Schindler. En el mismo año, presentó una exposición de documentos sobre Emilie y Oskar Schindler en colaboración con la Fundación Friedrich Ebert en la ciudad de Ratisbona.

En febrero de 2015, publicó una biografía sobre el Papa Francisco titulada “Als ich mit dem Papst U-Bahn fuhr” (cuando viajaba con el Papa en el subte). Sus contribuciones fueron reconocidas cuando, en febrero de 2015, fue condecorada por el Presidente de Alemania con la Orden de la Cruz al Caballero.

Su proyecto más reciente se centra en la historia de Budapest en 1944, “Glashaus”. Esta obra relata la vida y obra del vicecónsul suizo Carl Lutz, quien en 1944 salvó la vida de 63,000 judíos húngaros mediante salvoconductos y pases colectivos falsos.