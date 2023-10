Investigan cómo un hombre resultó con una herida de bala en un pie

Sobre las 13 y por motivos que son investigados por la policía, un hombre de 49 años recibió un disparo en calle Güiraldes y Fortín Carhué.

Desde el 911 se requirió la presencia del Same, que de inmediato envió un móvil al lugar. Sin embargo, el hombre no quiso ser trasladado en ambulancia y adelantó que iría en un vehículo particular acompañado por su pareja.

En principio, el balazo dejó orificio de entrada y salida en el pie izquierdo.