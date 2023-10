El Gobierno quiere traer 90 millones de billetes impresos en Alemania

El Gobierno lanzó una licitación para importar casi 90 millones de billetes nuevos, que fueron impresos en Alemania. El contrato consiste en el traslado aéreo de 117 toneladas de papel moneda desde el aeropuerto de Leipzig, que comenzarán a circular antes de fin de año.

Según el pliego licitatorio, la apertura de las ofertas está prevista para el lunes 23 de octubre, un día después de las elecciones presidenciales. Todo está a cargo de la Casa de la Moneda, la empresa encargada de imprimir billetes por orden y cuenta del Banco Central.

Hoy circulan casi 9.151 millones de billetes físicos en la Argentina, pero desde principios de setiembre el Gobierno incrementó el stock en 600 millones de unidades, lo que refleja en gran medida la escalada inflacionaria de los últimos meses.

Esta nueva remesa de dinero llegará al país distribuido en 449 contenedores, que estarán resguardados en un depósito hasta que el Central lo disponga. Por seguridad, los billetes tienen un doble termosellado (por fajo y por bulto) para evitar su deterioro físico.

Desde Casa de la Moneda explican que esta nueva partida fue fabricada en una imprenta alemana, la misma que hace los euros, pero es un subcontrato que tiene la empresa estatal con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España. Anteriormente, se había hecho lo mismo con imprentas de Francia y Malta.

El jefe de Gabinete y compañero de fórmula de Sergio Massa, Agustín Rossi, detalló en el Congreso el costo de imprimir papel moneda. En promedio, el millar de billetes de $ 1.000 ilustrados con el hornero cuesta US$ 107,76; el nuevo de San Martín, US$ 120,33. Los de $ 2.000 (que llevan la imagen de Cecilia Grierson y Ramón Carrillo) rondan los US$ 118. Según estadísticas del BCRA, más de la mitad de los billetes en circulación son de 1.000, y apenas unos 160 millones son de 2.000, la mayor denominación vigente.

