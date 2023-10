Harding Green en alerta por “El Pum” Moyano

Hay un sector de Villa Harding Green que está atravesando un momento complicado.

Los vecinos están hartos de un ladrón que roba todo el tiempo en las inmediaciones de calle Salinas Chicas al 3300. Aseguran que lo hace con total impunidad y quieren que la policía los cuide.

Además, cuentan que su principal objetivo son casas nuevas, de gente que termina recién de construir, porque esa es la forma de darles la “bienvenida” al barrio. Una locura.

María habló con el móvil de La Brújula 24 y manifestó que “tengo un nombre que me dieron los vecinos, le dicen ‘Pum Moyano'”, y es del barrio”.

“El domingo, para el Día de la Madre me pasó a buscar mi novio a las 21 y 21:25 me llamó mi hija más grande en estado de shock para decirme que un hombre intentaba entrar por la ventana de la pieza. Volví como pude y empecé a recorrer todo, hablar con vecinos aportando la descripción que hizo mi hija y todos me decían lo mismo”, recordó con indignación.

Y agregó: “Me dicen que salió hace poco del penal, tiene antecedentes. Los vecinos saben dónde vive, nosotros acá somos nuevos, pero en nuestra manzana es dónde peor estamos”.

“Ese domingo como no pudo entrar a casa, este tipo se fue caminando tranquilamente y en la esquina pateó la puerta de un comercio y robó mercadería. Y tengo entendido que a la chica del negocio la tiene amenazada. Esa noche llamé tres veces a la policía, pero nunca apareció el móvil. Supuestamente hay uno en el barrio y estaba ocupado en otro lugar”, lamentó.