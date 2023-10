El TC adelanta cuándo cambiarán la totalidad de los autos

Hugo Mazzacane charló con Carburando sobre la modernización de los modelos que tendrá el Turismo Carretera a partir de la temporada 2024. En la misma línea, el presidente de la ACTC fue contundente al referirse cuando todo el parque de la categoría tendrá que ser de nueva generación.

“La totalidad de los autos nuevos tendría que ser a principios del 2026, puede ser que se concrete antes, pero en el 2026 va toda la nueva generación de autos”, manifestó Mazzacane.

Y cerró considerando: “Como no voy a entender a los que están en contra de este cambio, si yo me negué a los autos compactos. Después uno se va dando cuenta que el mundo cambia y hoy me toca estar del otro lado, por lo cual comprendo a quienes no quieren un cambio”.

Fuente: LB24 / Carburando.