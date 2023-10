Wanda Nara reveló el motivo de su visita al país y habló de su futuro laboral

Wanda Nara está en Argentina y su llegada causó una revolución porque habría visitado a L-Gante, a pesar de seguir con Mauro Icardi. Pero en diálogo con Socios del Espectáculo, aseguró que su viaje es para seguir su tratamiento por su afección de salud, aunque tiene varios proyectos laborales.

“Estoy súper bien de salud. Vine para hacer el tratamiento. Tengo contrato con Telefe, que lo firmé la semana pasada y seguramente volvamos con Masterchef”, detalló la mediática. Wanda también tiene pensado incursionar en la música y sueña con poder lanzar el tema del verano. Tal vez por ese motivo estuvo viendo a L-Gante: “Se viene algo nuevo que próximamente van a ver”.

Sobre su salud, no dio demasiados detalles ni le puso nombre a su enfermedad: “Es difícil hablar porque no sabés si te van a entender o te vas a prestar a comentarios que en un momento así no estás con ganas de escuchar”.

Sin embargo, remarcó que algún día alzará la voz para alentar a otras personas que estén pasando lo mismo: “En algún momento voy a hablar un poco más así puedo acompañar a los que estén pasando lo mismo”.

¿Nueva cantante?

En el ciclo “Bien de mañana” contaron la información y mostraron el contrato que la empresaria firmó con la productora musical Zoona Music. “Es la misma productora que maneja la carrera de L-Gante y de otros artistas de trap y la cumbia 420”, reveló el periodista Pampa Mónaco.

“Es un contrato tipo fernet con cola 70/30. El 70% de lo ganado de ahora en más va a ser para la productora y 30% para la cantante”, explicó, mientras que el conductor Fabián Doman hablaba sobre el talento de Wanda.

“La intérprete designa a la productora para el desarrollo de su carrera musical a los fines del presente contrato, para que lo represente y promocione como intérprete y/o cualquier modalidad dentro del área artística musical”, explica una parte del contrato que firmaron Wanda Nara y Maxi El Brother, representante de L-Gante.

Luego, detallaron las actividades que incluye el documento: “La intérprete designa a la productora dentro de la República Argentina y en el territorio del mundo sin limitación de ningún tipo y/o especie, como autorizado para la producción, grabación, edición, postproducción, comercialización, distribución, gestión, representación artística”.

Fuente: LB24 / Diario 26.