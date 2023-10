Pringles: destrozaron a piedrazos y patadas la casa de una mujer

Una mujer que vive en Pellegrini al 2300 de Coronel Pringles denunció que durante la madrugada del domingo, desconocidos apedrearon su domicilio, dañando su puerta de ingreso y portón del garaje, al que ingresaron y rompieron un Dodge 1500.

Según publica el portal El Orden, Delia Villanueva, propietaria de la vivienda, comentó que compró hace 20 años, cuando era un barrio tranquilo.

“Escuché ruidos por eso llamé a la Policía. Me atendieron rápido y les dije ‘mandame un móvil que me están destrozando la casa”, resaltó Villanueva en FM Ciudad, al tiempo que afirmó que abrieron su auto y lo revisaron.

A los gritos y preguntando qué era lo que estaban haciendo en su casa, a Delia le abrieron la puerta de entrada de su casa, de un piedrazo.

“Había uno parado en la vereda, me hablaba pero no podía escuchar lo que me decía, porque yo estaba hablando con la oficial de policía, por teléfono. Era una persona de contextura pequeña, que muy furioso me hacía señas con los dedos. Me seguía gritando, y yo me quedé parada al lado de la puerta, que estaba abierta. No saltó la verja para atacarme. Si venía a hacerme algo, ¿por qué no entró?”, se preguntó.

Al epílogo, comentó que los uniformados sacaron fotos, pero tuvieron que irse por otros llamados: “Después hubo disparos, se escucharon al rato, porque se ve que atacaron un móvil policial y tuvieron que reprimir. Fue un caos”, cerró la damnificada, quien agradeció al intendente pringlense, Lisandro Matzkin, quien se solidarizó con ella haciéndose presente en su hogar.