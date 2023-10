Un preso denunció que le armaron una causa para cobrar un seguro

Luciano Musotto es un preso que se encuentra purgando una condena por varios robos en Villa Floresta. Su historial delictivo muestra que fue detenido en el 2021 luego de que incautaran en su casa varios objetos robados, especialmente licores.

Esta mañana, desde su celda, habló con La Brújula 24 y asegura que está detenido por una causa armada. Dice que los dueños de un negocio lo acusan de un cuantioso robo para poder cobrar el seguro.

“Estoy pidiendo que me dejen radicar una denuncia, y pedí hacerlo públicamente porque quiero que esto se descubra por una persona que es dueño de un corralón” comenzó el convicto.

“Ayer fue mi familia a ver a uno de los socios de apellido Travis. Yo era cliente, fui más de 10 veces a comprar ladrillos, bolsas de cemento y esas cosas. Yo me estaba haciendo una casita en el barrio Más Barrios. Tenía un ranchito y me estaba haciendo una piecita. Sé que tuve errores en mi vida, tuve antecedentes”, refirió.

En esa misma línea, expuso que “a mí me acusan por un robo doblemente agravado por el escalamiento y por perforación. Pero yo tengo una operación del ombligo a la tetilla, así no puedo escalar nada, me desgarro si levanto una bolsa de 20 kilos. En el juicio no me dieron la oportunidad de que me vea un médico. Y así me condenaron a 9 años de prisión”.

“Nicolás Mussoto es mi sobrino –le dicen hombre araña– y está en el Melchor Romero. Yo soy Luciano, el tío. Muchos no nacen en cuna de oro, yo no juzgo a nadie. Él no es un asesino, no es un violador, pero cometió muchos errores”.

Y esgrimió duras acusaciones contra la policía bahiense. “El comisario Marcelo de la Rosa y Sebastián Dorrego, de la DDI, me ofrecían armas para salir a robar. De la Rosa se quedó con tres manzanas y vendió todos los lotes”.

“Ayer pude hablar con uno de los socios del corralón Grupo Deck. Dicen que les robé. Mi señora fue a hablar con uno de los socios y le dijeron que esto era una cama que me hicieron para cobrar el seguro. Tengo la grabación del mismo dueño del corralón, creo que se llama Francisco, le mandé un sobre con toda la causa y me dijo que en el lugar lo único que se llevaron fueron 10 televisores. A mi me pusieron que me llevé grifería, plata, calderas, 30 televisores. Me dijo que me hicieron esto para cobrar el seguro”.

“Estoy detenido por un robo simple, pasé por una vinería en calle Güemes en la pandemia y me llevé 20 botellas de vino. Pero me hice cargo, me allanaron y me encontraron en mi casa unas botellas de licores. Es un robo simple”, añadió.