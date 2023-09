Silvia Süller reveló con cuánto dinero vive por mes

Silvia Süller reapareció en los medios para hablar sobre sus internas familiares y de los problemas económicos que tiene en una entrevista con Luis Ventura, en “A la tarde”, en la pantalla de América TV.

“La familia que me tocó realmente no tiene palabras”, dijo la exesposa de Silvio Soldán. “Mi papá tenía mucha plata por eso a mí me parece muy extraño que solamente hayamos cobrado lo de la casa”, manifestó.

“Vos ganaste mucho dinero, fuiste una primera figura de la calle Corrientes y fuiste la pareja de un millonario como Silvio Soldán, ¿de todo eso no te quedó nada?”, le consultó Ventura.

“Siempre gané muy bien y viví muy bien”, respondió Silvia. Y agregó: “Vivo de la jubilación mínima, que es más de 100 mil pesos y también cobro otros 100 mil que no voy a decir de qué. En realidad, tengo mi techo propio, vivo bien, ahora me voy al shopping a comprarme un par de botas, no tengo problema. En total, yo vivo con 300 mil pesos por mes”, confesó.

Luego, la actriz acusó a sus hermanos de haberle robado parte de su herencia, porque según afirmó, “le hicieron firmar a su mama un poder cuando ella estaba con Alzheimer”.

LA ENTREVISTA EN EL PROGRAMA DE LUIS VENTURA

Con información de Diario Popular