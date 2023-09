“Milei es una estafa electoral, lo sigue la casta empresarial y sindical”

El Diputado Nacional José Luis Espert llegó esta mañana a la ciudad con una nutrida agenda de actividades, que incluyen una reunión con el intendente Héctor Gay y la visita al predio de la Sociedad Rural.

Ni bien tocó suelo bahiense, habló con el periodista Germán Sasso, en el aire de La Brújula 24, y criticó duramente las últimas medidas tomadas por el ministro Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria.

“Argentina, en 60 años, es la octava vez que está en esta circunstancia. Vuelve a repetirse y ponerse en una situación muy crítica. No hay países en el mundo que vivan esto, que cada 7 años se prendan fuego como nosotros. Porque no es una pequeña crisis cada tanto, nos prendemos fuego”, comenzó.

“Massa, en lugar de comportarse como ministro o candidato y pensar en la gente, en el laburante, lo que hace lo hace pensando en el ego en lugar del país. Se ha largado a hacer una suerte de Papá Noel ensamblado en La Salada. Pero acá el problema es la gente, que es a quien uno se debe. Massa ha generado la misma inflación en un año que la de Alberto en dos años y medio”, consideró.

Y en ese mismo sentido, Espert expuso que “Alberto se va a ir del gobierno con 1000% de inflación acumulada y 2 millones y medio más de pobres. Y eso no es un número nada más, hablamos de gente que está totalmente rota. Yo no puedo creer lo que es la política en la Argentina, parecen carniceros directamente”.

Más frases de José Luis Espert en el aire del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24:

“Hay mínimo tres cosas que Argentina debería hacer como el aire que se respira. En el mundo donde la gente prospera y vive bien, hay cosas que no se discuten. Primero que las empresas compiten con el mundo, al revés de lo que pasa acá. Cuánto más sea así, mejores salarios van a pagar”.

“Los salarios de los trabajadores que están en industrias que compiten con el mundo son mucho más altos. Lo que hay que hacer es armar un sistema de costos laborales de impuestos que las haga viables, contratar gente y capacitar. Y dentro de eso, se requiere como mínimo terminar con este sistema de indemnizaciones por despido, que hace que sea una pistola en la cabeza de los empresarios”.

“Hay que ir a una descentralización completa, nunca un taller de 5 personas en Bahía Blanca va a poder contemplar el convenio colectivo que firman las grandes empresas, simplemente porque son realidades diferentes”.

“8 millones de personas hoy trabajan en negro en la Argentina, en condiciones que no son óptimas, que son deplorables, con lo cual claramente hace falta una reforma”.

“Hablar de esto –reducción de una carga horaria– es un verdadero delirio. Los países que lo han hecho son aquellos en los que previamente hubo décadas de aumento en la producción laboral, pero acá estamos en un país cagado de hambre, con el capital humano destrozado, en el que los jóvenes se van”.

“En Argentina estamos quedando los viejos y los que cobran planes, porque los jóvenes se van”

“Trabajar menos es resignarse a esta miseria que nos impuso el kirchnerismo. El mejor plan social en el mundo es tener un trabajo digno. Esto que proponen es tan esotérico, tan ridículo, que no tiene sentido, como todo lo que propone Milei”.

“La última encuesta seria que hubo sobre la intención de voto fue la PASO, porque las demás encuestas han pifiado todas. Juntos está en el balotaje, eso es lo que tenemos claro nosotros y vamos a ganar”.

“La estrategia concreta para que la fuga –de votantes– vuelva a Juntos es plantear la realidad. De un lado está el delirio kirchnerista que nos devuelve la miseria y del el que votó enojado a Milei, que no tiene factibilidad”.

“La propuesta de esta gente –por Milei– no tiene nada que ver con lo que ocurre en el planeta, no hay dolarización sin dólares, no hay comercio de órganos como propone La Libertad Avanza, no hay obra pública cero, no existe que no haya obligatoriedad en la educación, son delirios”.

“Yo ingresé a la política y puse por primera vez las ideas liberales en una elección presidencial en el tapete en el 2019. Milei me sacó el apoyo porque no le gustó el sello que propuse. Después de estar 9 meses, él decidió irse porque consideró que tenía espalda suficiente para hacer sólo su camino”.

“En buenos términos nos separamos, todo bien, pero nunca se habló cuando estuvo conmigo de estos delirios. Si decís que vas contra la casta, pero el empresario que te acompaña es casta, lo peor del sindicalismo te organiza una cena, dejate de joder”.

“Además de proponer delirios, sos una estafa electoral. El Milei con el que yo estuve no tiene nada que ver con éste”.