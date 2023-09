El emotivo regreso de Lanata a la TV: “Vivan todo lo que puedan”

Jorge Lanata hizo su esperado regreso a la televisión este domingo en su programa “Periodismo Para Todos”, tras haber permanecido hospitalizado durante casi un mes debido a una grave infección urinaria bacteriana. Lanata, de 63 años de edad, recibió el alta médica hace poco más de una semana y volvió conmovedoramente a su programa habitual con un emotivo editorial titulado “Se me perdió un mes”.

En sus propias palabras, el reconocido periodista compartió su experiencia: “Lo que les quiero contar es que tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, intubado en dos ocasiones y, sinceramente, de ese mes no recuerdo absolutamente nada. O mejor dicho, recuerdo sueños. En el tiempo fuera de mi conciencia, esos sueños representaron un mes, pero en realidad, no lo sé. Pudieron haber sido minutos o días; mi cuerpo estaba aquí, pero mi mente no. Es un mes que nunca podré recuperar”, comenzó Lanata en su programa transmitido por El Trece en la noche del domingo.

Lanata también explicó la naturaleza de su enfermedad: “Después de ese mes, volví. No puedo afirmar que estuve al borde de la muerte porque desconozco esos detalles. Lo que sí sé es que regresé, aunque tampoco sé desde dónde regresé. Lo que padecí se denomina shock séptico, una infección que afectó todo mi organismo”.

Conmovido, el periodista compartió un mensaje reflexivo: “El sábado me dieron el alta y, por supuesto, el lunes estaba en la radio. Lo primero que se me ocurrió decir fue una frase algo inusual, dije: ‘garchen todo lo que puedan’, sin previo aviso. Mis disculpas. Lo que en realidad quería decir es que vivan intensamente todo lo que puedan. Vivan cada momento al máximo”, expresó.

Lanata también se detuvo en el tema de la mortalidad y la importancia de valorar la vida: “Vivimos como si fuéramos inmortales y a menudo no otorgamos la debida importancia a las cosas más significativas. Nos comportamos como si el amor fuera eterno, como si el tiempo nunca se agotara. Aunque pueda sonar obvio, este mes perdido me hizo reflexionar sobre la inevitabilidad de la vida. Cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. Somos una rama frágil en el árbol de la existencia”.

El periodista concluyó su emotivo discurso con una llamada a la acción: “Me di cuenta de que podría no haber regresado. Desconozco las razones de mi retorno. Hoy, en este mismo instante, todo podría terminar. Es cierto que el mundo continúa sin nosotros. Entonces, ¿cómo debemos vivir? La verdad es que no lo sé. Imaginen que todo se acaba ahora mismo, en este preciso momento. Traten de vivir sin arrepentimientos, sin lamentar lo que no hicieron, lo que no lograron o lo que dejaron atrás. Creemos que tenemos tiempo, pero en realidad no lo hay. En cualquier momento, la vida nos puede arrebatar un mes o más”, concluyó Lanata.

Este regreso a la televisión marcó un momento emotivo en la vida de Jorge Lanata, quien recibió el alta médica el 16 de septiembre después de permanecer hospitalizado en la Fundación Favaloro durante 19 días. Sin embargo, posteriormente, experimentó un cuadro febril que requirió su reingreso al centro de salud, donde continuó bajo estricta supervisión médica.

En una aparición en su programa de radio, Lanata compartió más detalles sobre su reciente salud y reflexionó sobre la incertidumbre de la vida. En sus palabras, “Estuve complicado, pero todo es tan impredecible que, de repente, no ocurre nada y luego ocurre. Es completamente impredecible. Experimenté tres etapas y la última, el shock séptico, fue la más desafiante. La sensación que tengo ahora es que estuve fuera de la realidad durante cuatro o cinco meses, aunque solo estuve un mes en realidad, pero cuando lo experimentas, parece más”.

Lanata expresó su asombro sobre su propia recuperación y se preguntó en voz alta: “¿Por qué estoy aquí y no me quedé? Es extraño. ¿Qué fuerza me hizo reaccionar?”.

El periodista compartió que, entre todas las hospitalizaciones que ha vivido, esta última fue la más difícil. “Fue más difícil que el trasplante, que es otro tipo de desafío. Lo que sucederá, sucederá. Uno se adapta. Aquí no hay planificación. En un momento, me asusté porque entré y salí de la terapia varias veces. Me asusté cuando me pregunté, ‘¿y ahora, qué sigue?'”, subrayó.

Para cerrar su discurso, Lanata ofreció un mensaje universal de aprecio por la vida y el tiempo que tenemos: “Mi mensaje después de todo esto es que aprovechen al máximo cada momento, amen y no desperdicien el tiempo. Puede sonar como un discurso hippie, pero no lo es. Es la realidad: el tiempo es limitado. La vida y la muerte son inevitables. Hagamos menos planes y vivamos más el presente”, concluyó el presentador en Radio Mitre, reafirmando la frase que había mencionado en su programa de televisión el domingo anterior.

Con información de Infobae