Ganancias: Massa reúne al equipo económico para definir el alivio

El ministro de Economía, Sergio Massa, convocó a su equipo para discutir la viabilidad de la redacción de un proyecto de Ley para la modificación del Impuesto a las Ganancias. El encuentro será este viernes a las 11 en el Ministerio de Economía.

“Un laburante, por ahora, paga impuesto a las Ganancias. Si soy presidente, no lo va a hacer. Yo no soy como Macri, porque ya lo vengo bajando. Dentro de poco voy a mandar una ley con el tema. Por ahí lo saco antes”, adelantó Massa, y cuestionó: “Por qué no comparamos cuánto le cobran al laburante mientras los directores de compañía no pagan impuesto a las Ganancias por exenciones que tienen”.

Hasta el momento, el Ministerio de Economía mantiene recelo para ampliar detalles sobre las posibles modificaciones. “Hay que revisar números y ver cuántos lo apoyan”, evalúan dentro del Gobierno. “Habrá que ver quién diría que no en el Congreso, la oposición siempre pide bajar impuestos”, especulan. Sin embargo, el objetivo central apunta a beneficiar al poder adquisitivo de los trabajadores asalariados, erosionado por la inflación. Según datos de AFIP, del total de la recaudación de Ganancias, el 40% lo aportan trabajadores de la cuarta categoría, el 50% las empresas y sociedades y el 10% restante es por compra de inmuebles, embarcaciones y otros.

De acuerdo a fuentes sindicales, a priori la propuesta en análisis estaría vinculada a la protección del 95% de los trabajadores que actualmente aportan al impuesto. Es decir, la primera iniciativa acercada al sector tiene que ver con limitar fuertemente el puñado de empleados que pagan Ganancias, y un piso que se evaluó es $1 millón. La discusión, en principio, se centra en que pague el menor número posible, señalan desde Economía.

Actualmente, la cantidad de empleados que paga el impuesto se acercan al millón, el 11% del total. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Frente de Todos (FDT) inició su mandato con el 29,5% de los trabajadores bajo este tributo, o sea 2.654.327 personas.

Para Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, no parece razonable que “un empleado que cobra arriba de $1 millón, que está arriba del 5% de la población con mayores ingresos, no tenga que tributar ganancias”, pero tampoco lo es “que tenga que pagar el 35% de impuestos”. “Hay que hacer una reforma integral para equiparar autónomos y empleados y que tributen a partir de determinado monto con unas escalas mucho más progresivas”, determinó.

Por su parte, Sebastián Menescaldi, director en EcoGo, señaló que la participación del pago de ganancias de personas físicas en la recaudación total alcanza al 8,5%, por lo cual “no es factible eliminar el impuesto, porque no está el fondeo necesario para devolver ese monto más que emitir, o comprando deuda en el mercado, y eso implica eventualmente mayor inflación”.

La distinción entre los trabajadores contribuyentes y las grandes empresas y sociedades fue inicialmente planteada por Cristina Fernández de Kirchner a fines de abril, en el Teatro Argentino de La Plata. “La alícuota para un empleado de la cuarta categoría, sujeto por su nivel de ingreso a pagar Impuesto a las Ganancias, si no tiene deducciones, es del 35% todos los meses. Si tiene deducciones, puede rondar el 16%. Las grandes empresas pagan 2,45% de la alícuota por Impuesto a las Ganancias”, señaló en aquel momento.

Además, planteó la contracara del ajuste en áreas sensibles, como jubilaciones y planes sociales, a los fines de aumentar la recaudación estatal: “Normalmente, cuando se habla de déficit fiscal, se empieza en lo que gasta el Estado. ¿Saben cuánto se gasta en lo que podría denominarse gasto social? 1,9% del Producto Bruto Interno (PBI). ¿Saben cuánto se gasta en materia de eximiciones, alícuotas quebradas, exenciones y sectores que no pagan impuestos? 4,6% del PBI”, explicó la vicepresidenta.

Fuente: LB24 / Ámbito.