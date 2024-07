El Gobierno posterga la reglamentación del impuesto a las Ganancias

El Gobierno está cumpliendo los plazos de sus objetivos de reglamentación, pero el capítulo más polémico y crucial para la recaudación se dilata. Javier Milei promulgó la Ley Bases y el paquete fiscal la semana pasada, y firmó ayer la reglamentación de la rebaja en Bienes Personales, el blanqueo de capitales y la moratoria, que salió esta mañana en el Boletín Oficial. Sin embargo, Ganancias quedó en el tintero, y se abren dudas sobre cuál será el período sobre el que empezará a afectar a los 800.000 contribuyentes que habían quedado exceptuados en la campaña de Sergio Massa y volverán a ser alcanzados.

El Gobierno quería publicar la reglamentación de Ganancias esta semana a más tardar, pero este viernes por la tarde todo indicaba que no habrá más novedades. “Sale la semana que viene”, decían las áreas de Economía. Con el retraso, se abrió la posibilidad de que la medida no aplique para los salarios de julio, sino para los de agosto. Pero no se descarta que en el decreto se explicite lo contrario.

“Todavía no podemos contestar si el gravamen se aplicará sobre los sueldos del mes de julio o sobre los sueldos del mes de agosto, porque no está el decreto reglamentario”, dijeron fuentes oficiales ante las dudas que surgen en empresas y contribuyentes por la fecha de reglamentación de la restitución de la cuarta categoría de Ganancias, que podría salir en los próximos días. De cualquier modo, agregaron que, aplique a este mes o al próximo también, el gravamen recién se vería reflejado en los recibos de sueldo de septiembre.

Las explicaciones sobre los motivos de esta postergación, que el Gobierno quería evitar, son escasas. Se limitaron a justificar que se produce por las “complejidades” que encontraron en el ministerio de Economía de Luis Caputo y en especial en el área de legales de José García Hamilton, como en la AFIP, donde manda Florencia Misrahi.

En Economía querían engrosar la recaudación fiscal desde el inicio de agosto. Y en el caso de la moratoria y el blanqueo podrían lograrlo. Pero el importante porcentaje correspondiente a Ganancias podría llegar más tarde. A menos que en la letra chica de la reglamentación establezca lo contrario. Mientras tanto, trabajadores y empleadores deberán esperar para saber desde cuándo los afectará.

Fuente: La Nación