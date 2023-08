Milei: “Si soy presidente, Macri va a ser mi representante ante el mundo”

El candidato a presidente por el partido La Libertad Avanza, Javier Milei, quien se muestra confiado tras su resonante victoria en las PASO 2023, ya se encuentra delineando su potencial equipo de trabajo en caso de ganar las elecciones generales programadas para el próximo 22 de octubre. En este contexto, el líder libertario ha dado a conocer su firme intención de contar con la colaboración del ex presidente Mauricio Macri, a quien considera para un “rol destacado” en su administración, si logra acceder a la presidencia.

Milei ha expresado en declaraciones a Radio Mitre que, en el caso de ser elegido presidente, visualiza a Macri como un posible representante de Argentina en el escenario internacional, trascendiendo las funciones tradicionales de Cancillería y otras áreas. En palabras textuales, Milei afirmó: “Si soy presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina. Sería una figura por encima de Cancillería y demás… un representante del país, no sé cómo se define, habría que crear la figura, pero creo que es alguien que puede abrir mercados”.

Respecto a sus últimas interacciones con Macri, Milei compartió detalles sobre la amplitud de los temas abordados y señaló que quedó sorprendido por el lado humano que Macri demostró, algo que no esperaba dado el vínculo que tienen. En palabras textuales, Milei comentó: “Hablamos de varios temas. Pero me ha sorprendido muy gratamente que no sólo se ocupó de preguntarme cosas de economía, sino que ha mostrado un lado humano no esperado para mí dado el vínculo que tenemos”.

En paralelo, Milei compartió información sobre su reciente reunión por zoom con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), describiendo el encuentro como “cordial” y destacando que quedaron en buenos términos para futuros diálogos. El economista y candidato subrayó la importancia del respeto a los compromisos financieros y delineó su propuesta de ajuste que busca eliminar la deuda y lograr solvencia financiera para Argentina. En palabras textuales, Milei explicó: “Una de las cosas que dejé en claro es que los compromisos se respetan a rajatabla. El ajuste que proponemos implica ir a un resultado financiero nulo. Significa que no se toma más deuda. La deuda no va a crecer. Argentina pasaría a tener solvencia”.

Milei también hizo mención a su proyecto de dolarización para Argentina, el cual pretende evitar las devaluaciones y establecer un programa económico expansivo con oportunidades de ganancias de capital. “Haría que no hayan más devaluaciones. El programa sería expansivo. Presenta la posibilidad de grandes ganancias de capital. Es necesario cambiar la moneda. Es una de las grandes estafas de la humanidad, y más en la Argentina. Los políticos nos robaron 280 mil millones de dólares con el señoreaje”.

En cuanto a la posibilidad de una futura visita del Papa Francisco a Argentina tras las elecciones presidenciales, Milei aseguró que, si llega a ser presidente, recibirá al Sumo Pontífice “acorde a un jefe de Estado”. Sobre el significado de la llegada del Papa al país, Milei opinó: “Es el jefe espiritual de la gran mayoría de los argentinos”.

Cabe recordar que recientemente, en una entrevista con la revista española Vida Nueva, el Papa Francisco afirmó que Argentina está en su programa de visitas, y que evaluará la posibilidad una vez que termine el año electoral.

Con información de Infobae