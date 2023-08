“La muerte de mi papá no puede quedar impune”, dijo la hija de Sergio Denis

Bárbara Hoffmann, hija del fallecido músico Sergio Denis, habló esta mañana con el equipo del programa “Una buena razón”, en el aire de LA BRÚJULA 24. Entre varios conceptos, recordó lo querido que era el artista y lamentó el estado de la causa sobre su muerte.

Primero, habló de su reciente visita a Coronel Suárez. “Hacía mucho tiempo que no había vuelto y justo coincidió con la fiesta de aniversario de la ciudad, hicimos una rueda de prensa, nos recibió el Intendente y tuvimos contacto con un montón de gente que tuvo que ver con su carrera”.

“Estuvimos poco tiempo pero lo disfruté mucho, era algo que tenía pendiente, no era fácil de hacer porque a uno se le remueven muchas cosas. Se dio en este momento con el aniversario del pueblo y lo disfruté un montón”, consideró.

Y respecto de la gente que se encontró en esa visita, contó que “todavía hay muchos tíos y primos de mi papá, quizás no de una familia tan directa excepto uno de ellos que conserva la casa de mi papá. Hay muchos que viven en las colonias, o en el campo”.

“Él –por Sergio Denis– se sentía uno más del montón, nunca perdió la forma de ser que tenía. Siempre conservó la humildad, hay pocos que la mantienen a lo largo de su vida. En los momentos de pico de fama siguió siendo siempre de la misma manera. Creo que eso es parte de lo que nos enseñó a todos nosotros”, apuntó.

El 15 de mayo de 2020, Sergio Denis murió en la clínica de rehabilitación Alcla, a los 71 años, luego de estar catorce meses en coma. El 11 de marzo de 2019 había sufrido un grave accidente en medio de un show en el Teatro Mercedes Sosa, de Tucumán, del cual nunca pudo recuperarse. Y Bárbara lamentó que la causa no avance.

“Es bastante poco alentador el panorama, nosotros no vamos a bajar los brazos en ningún momento. En marzo se van a cumplir cinco años y venimos con una pelea bastante desigual. El teatro de Tucumán pertenece a la gobernación y creemos que gran parte de eso es lo que nos frena todo. No tenemos ni siquiera la declaratoria de la persona que estaba a cargo, hay un trasfondo con una mano política que hace que la causa no avance”, señaló.

Y dijo que “nosotros vamos a seguir porque el caso de papá no puede quedar impune, tenemos muchas pruebas que dan cuenta que ese teatro no podía estar habilitado”.

Escuchá la nota completa en el aire de La Brújula 24: