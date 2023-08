Un sanjuanino llegará a Bahía en bici para concientizar sobre el Parkinson

El sedentarismo es el peor enemigo del Parkinson. Al menos eso es lo que asegura Omar Rojas, de 58 años, un sanjuanino de pura cepa, oriundo de Media Agua y con una fuerza de voluntad que sorprende.

Pese a padecer la enfermedad desde hace 15 años, salió adelante y mejoró su calidad de vida gracias a sus largas expediciones en bicicleta.

Ahora será el turno de la tercera travesía, todas tendientes a concientizar y a lograr un avance en la ley –que tiene media sanción– y que posibilitará mayor cobertura médica y tratamientos para quienes padecen esta enfermedad.

Omar Rojas en La Quiaca. Padece la enfermedad desde 2007

El 20 de este mes saldrá desde La Pampa. Pasará por Realicó y llegará hasta Bahía Blanca, según calcula, el jueves 24 o viernes 25 y necesita una mano para el alojamiento. Luego seguirá camino rumbo al norte.

“Para hacer esta travesía es importante que la gente pueda alojarme, no es fácil afrontar todos los gastos. Por eso dejo mi cuenta y mi contacto a la espera de gente solidaria que pueda recibirme una noche en Bahía”, sostuvo.

El Mal de Parkinson provoca la muerte de ciertas células del cerebro que son las que ayudan a controlar el movimiento y la coordinación. La enfermedad lleva a que se presente agitación (temblores) y dificultad para caminar y moverse.

Omar lucha por visibilizar la enfermedad y ayudar a otros enfermos

“Siempre hay motivo para salir, para tener mejor calidad de vida y yo la encontré en la bicicleta, es una medicina más para mí”, expresa Omar a La Brújula 24.

Viudo desde hace cinco años, es padre de varones: Gabriel, Matías, Lucas, Facundo y Rodrigo. En sus momentos más críticos con la enfermedad, perdió estabilidad y requirió de un andador y un bastón. “Estuve en el Hospital Posadas, en Buenos Aires, y gracias al tratamiento que llevo a cabo pude recomponerme y volver a tener estabilidad”, comenta.

De todos modos, la actitud la vuelca él mismo todos los días. “El sedentarismo es el peor enemigo, cada vez disfruto más de las salidas en bicicleta y creo que eso ayuda a mi recuperación”.

El recorrido que lo traerá a Bahía lo realiza solo con su mochila y el deseo ferviente de que la enfermedad se visibilice. Por eso, justamente, es apoyado por la Red Argentina de Parkinson y sus miembros, que siempre lo van monitoreando.

La increíble llegada a Ushuaia. Todo se puede lograr, advierte

Su primera odisea la hizo desde Junín a San Martín de Los Andes, sin respaldo económico ni patrocinantes.

“Mis etapas eran de 140, 180 o 200 kilómetros. A veces ni yo mismo puedo creerlo, porque en mis peores épocas me caía y usaba andador. Todo hasta que comencé a andar en bicicleta, que me salvó, y es mi terapia”, reconoció.

“Trato de mantener la enfermedad paralizada y eso me ayuda y permite que me supere día a día. No podía ni siquiera tomar de un sorbete y hoy prácticamente me manejo solo. Todo porque me decidí a redoblar la apuesta”, recuerda.

La enfermedad, aclara, no tiene cura pero sí mejor calidad de vida si uno vuelca constancia, voluntad y disciplina. Omar tampoco es ciclista. Se define como aventurero y amante de la vida. Eso le permitió recorrer el país de punta a punta.

“De La Quiaca a San Juan demoré 11 días. Fue un orgullo y eso me animó a ir siempre por más. Me gusta mucho el recibimiento en las distintas ciudades, conocer gente y ayudar a los enfermos a que no se encierren, a que salgan y disfruten la vida. Todo se puede lograr”, sostiene.

Siempre con su fiel compañera, la bicicleta

“Doy el ejemplo para que mucha gente salga y tenga mejor calidad de vida. Mientras más kilómetros ando, mejor para mí. Trato de motivar a las personas a vivir la vida, a que hagan ejercicios, que es lo primordial y lo ayuda a uno a mejorar y a salir adelante, como hago yo”, puntualizó.

Omar también integra la Asociación Parkinson de Sarmiento, donde ayuda y colabora con pacientes que padecen la enfermedad. Anteriormente, había realizado otro periplo rutero que unió su ciudad con la ciudad de Junín de Los Andes, en Neuquén.

Su misión solidaria por las rutas de Argentina tuvo como objetivo la ciudad de Ushuaia en Tierra del Fuego. Y lo logró.

“Esta tercera vuelta también tiene como fin alentar a los enfermos a que no se queden adentro, que no se aíslen, que sigan adelante. Mi objetivo está intacto, la ley tiene que salir. Soy un loco de la vida y dejaré todo”, concluye.

Junto a otros enfermos, enseñando, alentando, concientizando

Paso a paso, el recorrido

El recorrido de 6.173 km que Omar piensa concretar a partir del 20, contempla: Realicó, Hilario Lagos, Vértiz, General Pico; día 2: General Pico, Metileo, Eduardo Castex, Winifreda y Santa Rosa; día 3, Santa Rosa, Parque Luro, Ataliva Roca, Padre Buodo, Bernasconi, San Martín, Jacinto Aráuz y Villa Iris; cuarto día, Villa Iris y Bahía Blanca. Luego irá a Tres Arroyos, Necochea, Mar del Plata y Batán. Los siguientes días estarán repartidos entre Chascomús y General Guido hasta llegar a Buenos Aires. El día 12 llegará a Lobos, San Miguel del Monte y Las Flores. Seguirá hacia Rosario, Entre Ríos, Santiago del Estero, Corrientes, Posadas y Puerto Iguazú. El día 46 de viaje llegará a Corrientes.

Cómo contactarlo y darle una mano

El contacto de Omar Rojas es el 2645 13-3068. Caja de ahorro: 254578 50134028 / CBU: 011078543007850 1340283 Banco Nación. Alias: TORRE.TE.VELERO a nombre de Rojas Omar Fabián. Cuil: 20-17 21 15 16-1.