Robaron un auto de la puerta de una casa mientras los moradores dormían

Delincuentes que la policía procura identificar se llevaron un auto de la puerta de una casa en el barrio Eva Perón. El hecho -consumado mientras los moradores de la vivienda descansaban- fue constatado este viernes al mediodía por la dueña del rodado, marca Fiat Duna, de color gris plata.

“Es el único medio de movilidad que tengo. Lo usaba para llevar al nene al jardín y para entregar pedidos, ya que me dedico a la costura”, expresó Carla Villalba, dueña del vehículo, al ser consultada por la redacción de La Brújula 24.

El jueves, a las 18 horas, dejó el coche detenido en la puerta de su domicilio, sito en Harrington 2317. Aclaró que es habitual que lo guarde en el interior del garaje pero que ese día, circunstancialmente, no lo hizo.

El Fiat, con GNC, patente SJB 249, tenía las puertas cerradas con llave. Este viernes, a las 13, la mujer constató el robo. En un video, dijo la damnificada, se puede ver a los ladrones llevando el auto con total impunidad.

Según la denuncia radicada en la comisaría Quinta, el vehículo tiene dañada la óptica trasera derecha, el paragolpes delantero y la óptica delantera se encuentra fuera de su lugar.

Sospechas de una señal entre delincuentes organizados

La aparición de dos llantas detrás de su auto estacionado, pocas horas antes del robo, le permiten suponer a Villalba que la presencia de esos elementos pudieron tener un significado entre los responsables de la sustracción.

“Sinceramente fue extraño encontrarlas ahi, detrás del auto estacionado. Los vecinos me dijeron que ellos creían que yo había cambiado las ruedas del auto, pero no sé de dónde salieron. Fue justo despues de que habian estado robando caños de gas en varias casas. Cuando hice la denuncia en la comisaría, un hombre que estaba allí me comentó que a él le había ocurrido algo parecido”, como si pudiera tratarse de una ‘marca’ que se dejan entre quien señala un lugar y los cómplices que cometen el robo, expresó.