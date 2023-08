Quejas por la burocracia en el Consulado de España

Se multiplicaron las quejas por la burocracia del Consulado de España en la ciudad.

Raúl es uno de los damnificados que plasmó su experiencia en el aire de La Brújula 24. “España sacó en octubre de 2022 una nueva ley para poder tramitar ciudadanía para hijos y nietos de españoles, pero la puso solo por dos años”.

Y añadió: “Los que estamos acá la estábamos esperando y a partir de ese momento se hicieron presentaciones de papeles, hubo que conseguirlos, traducir muchas cosas. Y la exigencia de cada consulado, por supuesto”.

“El asunto es que se presentaron en noviembre y diciembre, pero esperan una resolución para ver cómo es el trámite. Ya pasaron 8 meses y está todo parado”.

“No tenemos ninguna noticia, no transmiten nada. A veces una mujer cuando llamamos dice que toma nota, pero no responden nada. Es mucho tiempo ya y no tenemos acceso”, lamentó con indignación.

Cabe recordar que en agosto del año pasado, el Consulado ya había sido noticia.

Tal como informó Bahía Indiscreta en aquella oportunidad, cuando llegó el nuevo cónsul Juan Armando Andrada-Vanderwilde Parada, arrancó con el pie izquierdo.

A las pocas horas de su desembarco, según relataron empleados del lugar, el hombre se mostró irascible y de muy mal talante. “Desde que llegó está de muy mal humor. Evidentemente está a disgusto y no tiene un buen trato”, describió alguien que lo frecuentó. Además, el diplomático se habría pronunciado en muy duros términos para con la ciudad.