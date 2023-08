Susbielles: “Hay que gestionar para Bahía vuelva a crecer y desarrollarse”

El titular del Puerto de Bahía Blanca y precandidato a intendente de Unión por la Patria, Federico Susbielles, pasó esta mañana por los estudios de LA BRÚJULA 24.

En un mano a mano con el periodista Germán Sasso, Susbielles no se guardó nada. El avance de la campaña electoral, el estado de la ciudad, proyecto y propuestas, críticas al oficialismo, entre otros temas.

Primero, teniendo en cuenta la cercanía con las PASO, resaltó que “estamos con mucha expectativa, hace algunos meses notaba como cierta resignación, aunque ahora veo mucho más pendiente a la gente, veo entusiasmo”.

“Ahora se eligen candidatos a presidente, gobernador e intendente, como en mi caso. Entonces lo lógico es que yo esté planteando las soluciones que Bahía necesita. En ese sentido venimos trabajando desde hace años y hemos construido una propuesta”, dijo.

“De nuestra parte fue una campaña sin agravios, sin descalificaciones, sino que venimos planteando cómo hacer para que Bahía vuelva a crecer y desarrollarse”, consideró Susbielles.

Además, detalló las primeras medidas que adoptaría ante una eventual asunción el 10 de diciembre. “La primera visión tiene que ver con lo que se viene arrimando a la ciudad, las grandes inversiones. En el puerto lo venimos siguiendo, serán por más de 60 mil millones de dólares en 10 años, eso dará la posibilidad de un crecimiento muy importante para Bahía”.

“Lo que tiene que ver con la inversión grande, es un proyecto ancla que genera un ecosistema alrededor. Hacerlo a semejante escala dará la posibilidad de tener a las empresas vinculadas. Vamos a volver a tener radicación de gente en Bahía, cosa que hace muchos años que no pasa”, añadió.

“Bahía Blanca era una ciudad austera, pero que sobrevivía con humildad. Hoy tiene más de 30 asentamientos y no se generó suelo urbano. Vamos a estar recibiendo 15 mil trabajadores en los próximos 10 años. En Malasia hay una planta similar a la que se proyecta en Bahía, en la que antes de la construcción había 10 mil habitantes, hoy tiene 60 mil. Lo que se va a generar no será indiferente, estamos a la espera de la ley en el Congreso”.

“Cualquier gobierno que se haga cargo de Argentina va a necesitar imperiosamente Vaca Muerta. Ahí hay una ventana de 6 o 7 meses para la aprobación del proyecto y luego se necesita un plan rector para que no ocurra lo que ya pasó, para que impacte en Bahía”.

“Que pueda transformar esa inversión para que genere empleo de calidad en Bahía, que beneficie a las Pymes, que genere más estructura. Para que la ciudad crezca hace falta planificación, integrar a la región a ese trabajo”.

“Hay que generar entornos de capacitación de volumen, que estemos formando 1200 técnicos por año. Y que pongan en línea con las certificaciones específicas necesarias para trabajar con los lineamientos de Vaca Muerta”.

“Si uno quiere mejorar la ciudad tiene que generar empleo real de calidad. Nosotros pensamos la gestión municipal en ese sentido, integrar a la mesa a los sectores de la producción, del trabajo y la educación. A veces se ve una visión restrictiva de Bahía Blanca, pero la realidad es que la gestión ocurre más allá del municipio. Esa es una percepción, yo no hablo específicamente de Héctor Gay, pero Bahía necesita volver a pensarse a 40/50 años, con un plan integrador, en el cual todos seamos partes”.

“Cuando se habla de proyecto a largo plazo, tenemos que volver a gestiones que inicien caminos que el propio intendente no va a ver. Muchas veces se toma una decisión antipática para algún sector. Bahía Blanca dejó de pensarse a largo plazo”. “Un gestor tiene que aceptar que en algún momento eso puede pasar. Cuando uno no entiende eso, cuando no se enfrenta con algún sector, puede haber decisiones que no van en consonancia con el bien común de la gestión”.

“El tema de los carritos –en el Parque de Mayo- fue una buena decisión, aunque me parece que el parque está lejos de lo que todavía puede ser. La calidad verde es baja y la barrial es muy baja en la ciudad. Nosotros planteamos 24 microciudades. Que haya un ámbito verde en cada barrio, que cada sector tenga un centro urbano”.

“El municipio llegó al Gobierno prometiendo un shock de asfalto y eso no ocurrió, el mantenimiento de las calles es malo, y no se estuvo a la altura de las circunstancias en materia de infraestructura. Eso no es necesario que yo lo diga, la gente lo ve todos los días. La gente sabe cómo está la ciudad y lo que ocurrió en cada barrio”.

ABSA. “Hay que reconocer que Kicillof cumplió con las inversiones que prometió para la ciudad. En 2020, cuando tomó la decisión de encararlas, todos sabían que habría que transitar un camino de varias obras, que son interanuales. Esas obras, que son por más de 7 mil millones, están todas en ejecución”.

“Hay avances con el recambio de 80 mil metros de cañerías, las cisternas adicionales de Bosque Alto. Y para la última que era el recambio del acueducto Paso Piedras, ya se aprobó el presupuesto y se iniciará en el mes de septiembre. Para mí no es menor que un gobernador se comprometa con las obras y que haya cumplido. Van a generar una mejora ostensible en la calidad de vida de los bahienses”.

“La situación de las pérdidas es insostenible. Normalmente en calle hay 30 cuadrillas para reparar pérdidas, de la empresa provincial y también de tercerizadas. En el mes de mayo se interrumpió el contrato y hubo una demora en la adjudicación que recién se normaliza este mes. Pero yo creo que cuando uno tiene responsabilidades hay que gestionar, eso no puede volver a pasar”.

“Sería interesante es que algunos funcionarios municipales abran sus teléfonos y muestren con quiénes hablan y qué gestión realizan. Una minuta en el Concejo Deliberante, tuitear o hacer un video no aplica como gestión. Yo estoy atrás de la adjudicación”.

“La otra cosa que le planteé a Kicillof es que el municipio aplique para poner las cuadrillas municipales tercerizadas y le cobre a ABSA. Quienes andan con la mierda en los tobillos son nuestros vecinos, para nosotros es un problema de primera línea. Las calles es lo primero que tenemos que solucionar”.

“Yo gestiono el puerto y propongo. Si vos sos oficialismo, tenés que gobernar. Entonces cuando escucho que dicen que harían tal o cuál cosa, les digo que llamen y gestionen. A veces pareciera que no hay oficialismo en la ciudad. Nosotros queremos hacernos cargo de esta cuestión, pero con gestión”.

“Sin lugar a dudas la mejor opción para el país es Sergio Massa porque lo conozco, y sé lo que piensa para Bahía. La gente tiene también memoria por todo lo que ocurrió anteriormente. Uno claramente ve que hay más ganas de discutir la ciudad. Creo que Axel sin dudas ha sido un gobernador que ha invertido mucho en Bahía Blanca”.

“Bahía Blanca tiene que tener un comportamiento de provincia y exigir las obras que van a venir de Nación. Muchas veces nos sentimos como el patio trasero de dónde se toman las decisiones, pero eso tiene que cambiar. Hay una visión que tenemos como puerto y que tiene que aplicarse a la ciudad. Si el puerto crece y eso no repercute en la vida de la gente, no sirve. Y eso es lo que queremos hacer”

