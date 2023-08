Villa Mitre conocerá a su próximo rival en la Copa Argentina

Este miércoles por la noche Villa Mitre conocerá su rival de los octavos de final de la Copa Argentina mientras esté jugando ante Sol de Mayo por el Federal A.

Desde las 18 horas, Rosario Central, campeón del certamen en 2018, se medirá ante Chaco For Ever en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La caída por 4-0 a manos de Atlanta sentenció la conclusión del ciclo de Diego Osella como director técnico de Chaco For Ever, motivo por el cual el equipo será dirigido interinamente (Ricardo Pancaldo asumirá en los próximos días) por Marcelo Carrasco, ex jugador del club y entrenador de arqueros desde hace una década. Una clasificación podría depararle su estreno en la siguiente instancia del torneo integrador.

Por el lado de Rosario Central, el empate como visitante de Belgrano le permitió cerrar la Liga Profesional en octavo lugar. En caso de eliminar al Albinegro, hilvanará clasificaciones en la competencia después de aquella campaña consagratoria de 2018, cuando superó por penales a Gimnasia La Plata en la Final para alzar su primer trofeo luego de 23 años.

El tricolor bahiense es el único representante del torneo Federal A que se mantiene en carrera tras eliminar a Arsenal y Godoy Cruz por penales.

PROBABLES FORMACIONES

Chaco For Ever (4-4-2): Luciano Silva; Lucas Fernández, Yair Marín, Gino Barbieri, Leandro Allende; Emanuel Díaz, Nicolás Juárez, Enzo Bruno, Emiliano Bogado; Matías Romero, Gonzalo Ríos. Director técnico: Marcelo Carrasco.

Rosario Central (4-2-3-1): Jorge Broun; Ismael Cortez, Carlos Quintana, Facundo Mallo, Lucas Rodríguez; Agustín Toledo, Kevin Ortiz; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. Director técnico: Miguel Ángel Russo.