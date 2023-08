Sandobal habló de “Puflito”: “Desde que lo conozco tiene al menos ocho detenciones”

El jefe del Comando de Patrulla, Gonzalo Sandobal, evaluó esta mañana en LA BRÚJULA 24 el comportamiento de Alejandro Daniel “Puflito” Cabrera, un ladrón de 43 años que tiene a maltraer a los vecinos de un sector puntual por los reiterados ilícitos que ha venido cometiendo desde hace años.

“Es una persona que tiene gran cantidad de antecedentes penales por delito contra la propiedad en la modalidad de robo y hurto. Ayer quiso sustraer una bordeadora, el dueño de la casa lo vio en el patio, llamó a la Policía y se lo logró detener, poniéndolo a disposición de la Justicia”, enfatizó Sandobal, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, el comisario advirtió que “este muchacho, con la edad que tiene, cuenta con varias aprehensiones. Cuando estuve en la seccional Cuarta ya había tenido varias entradas por hechos en el barrio Obrero y cerca de la Terminal, pero también opera en la zona céntrica”.

“Se lleva elementos de un valor económico relativo, pero que para el damnificado puede significar mucho. Cada vez que la Policía hace un procedimiento suele presentarse lúcido y brinda sus datos personales. No pareciera que actúe bajo los efectos de alguna sustancia”, contó en otro tramo del testimonio radial.

Consultado respecto de por qué no está preso, afirmó que “como son delitos menores, luego recupera rápidamente la libertad. Tengo entendido que ya ha estado en alguna unidad penal. No cuento con la estadística en la mano, pero desde que la conozco puedo sumar no menos de 7 ú 8 detenciones”.

“Los procedimientos que se han hecho con Cabrera casi siempre son en flagrancia. Se lo capturó en los domicilios donde está robando o en plena fuga. Seguramente las veces que logró huir debe haber reducido lo que se lleva”, concluyó Sandobal, titular del CPC.