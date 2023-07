La clave de Bullrich en Bahia

Damas de Hierro

Pasó Patricia Bullrich de recorrida electoral por la ciudad. Llegó con un único objetivo: bendecir y robustecer la figura de Nidia Moirano. La candidata presidencial aspira a que Bahía Blanca sea una de las ciudades en la que haya una buena ventaja en las PASO ya que, según los laboratorios del microclima político, la pelea es “palmo a palmo” contra Rodríguez Larreta.

Además de una recorrida en el centro y el contacto con la prensa, una parada obligada es el Hogar del Anciano, que dirige Moirano hace años. Es su carta de presentación. “Por supuesto que no es lo mismo una ciudad, pero es un modelo de como se gestiona”, explicaban en la recorrida y antes de atender los requerimientos de una revista de tirada nacional que lee mucha Gente.

Durante la visita hubo presencia de radicales, que estiraban el cuello para salir en la foto. La sobriedad del poderoso Maximiliano Abad, contrastaba con la presuntuosa Karina Banfi. También participó activo el intendente Héctor Gay -candidato al Parlasur- que llevó a la presidenciable a visitar el nuevo edificio del centro de monitoreo.

También se dio una vuelta el monzonista Lorenzo Natali, quien siempre anima las reuniones con bromas y chanzas, aunque no todos le festejan porque “es humor del siglo pasado”. No importa, lo que vale es la intención.

En tanto, dos presencias más que festejadas fueron la de los concejales Martín Barrionuevo y Valeria Rodríguez, que sellaron y oficializaron su apoyo a la senadora. Este es un dato que vale más para el eventual gobierno municipal, que para la campaña en si misma.

Al finalizar, los visitantes destacaron la asombrosa coincidencia en el phisique du role de Moirano con Bullrich. No creían que no estuviera ensayado. No por nada, hace años en este espacio, se la bautizó como “La Dama de Hierro”.

En su visita a este medio, Bullrich dejó fuertes definiciones, reivindicó que los cambios en la Argentina deben ser abruptos y no moderados. Y a continuación desafió al sindicalismo: “Si me quieren cruzar los camiones cuando sea presidenta, que lo hagan, pero el cambio no se negocia. Ellos quieren que te sometas y eso no lo vamos a aceptar”.

Por último, recordó cuando hace casi una década expuso en el Congreso de la Nación para defender a La Brujula 24 ante el atropello y la persecución de la Justicia. El exfiscal Cantaro había promovido una investigación para evitar que se difundieran escuchas de narcos que involucraban a poderosos. Años más tarde se entendería el por qué de aquella irracional acción.



Medidores

Las restricciones en las importaciones se están convirtiendo en un serio problema para distintos rubros de la economía y la producción. Por ejemplo, está afectando a quienes desean instalar sus medidores de gas en sus casas recién terminadas. Para resumir, deberíamos decir lisa y llanamente que no hay medidores.

En las últimas horas, los gasistas matriculados de la ciudad recibieron un comunicado de la empresa Camuzzi. En él se explica que “las próximas inspecciones que soliciten en formato papel, deben ir acompañadas con foto de la siguiente nota firmada por el futuro usuario. Caso contrario, se rechazará el pedido de inspección”. Y la nota a la que se refieren es la siguiente:

Aunque hay versiones de que se están haciendo gestiones para conseguir medidores lo antes posible, hasta ahora no se ha confirmado nada de forma oficial ni se ha hablado de plazos.



Amague

Muchos creyeron que estaba por reabrir el café Boston de calle Alsina 23, un clásico para las reuniones de periodistas y políticos, más que nada por su cercanía al Palacio Municipal. Esto ocurrió porque se había visto movimiento adentro del local. Pero se comieron el amague.

Lo que en realidad ocurrió es que Oscar Liberman, candidato de Milei en Bahía, alquiló el lugar para local de campaña. “La idea fue en conjunto con unos amigos. Lo adquirimos por cuatro meses. Allí vamos a doblar boletas, a capacitar fiscales, a dar charlas y a hacer actividades culturales. Le pusimos como nombre Café de la Libertad, y funcionará como café de campaña”, explicó el economista.

De hecho, quedó inaugurado el domingo, y en el acto sirvieron el único plato puramente bahiense: chiplú. Todo fue la antesala de una multitud convocada por el propio Milei, que recorrió en camioneta -se le rompió el colectivo a pocos kilómetros- Camino La Carrindanga y Parque de Mayo.



Dúo dinámico

Quizás a muchos les resulte bastante inesperado, aunque se sabe que en general en Bahía las campañas son mucho más razonables y civilizadas que en otros puntos del país. Durante los últimos meses el representante del Ministerio de Seguridad, Federico Montero, y el secretario de Gestión Urbana, Tomás Marisco, están trabajando en conjunto para solucionar temas relacionados con la seguridad en el día a día.

En los últimos días, vecinos de un barrio en constante crecimiento como Las Acacias venían alertando sobre el crecimiento de robos y hurtos. Montero y Marisco se juntaron, y junto a los jefes de distintas dependencias, definieron reforzar el patrullaje, colocar un destacamento policial móvil, y en los próximos 15 días se instalarán luces LED en todo el barrio, con una inversión económica importante.

Después de todo, los vecinos buscan soluciones, y no les interesa en qué partido militan los funcionarios que deben darlas.



Carreras

Vuelve un clásico. Como todos los años, en dependencias de la UNS se realizará entre el 7 y el 11 de agosto la tradicional feria que exhibe toda la oferta educativa terciaria y universitaria de la ciudad y la región.

Desde el lunes próximo se podrá acceder a actividades a través de la plataforma virtual, mientras que jueves y viernes, las visitas a los stands serán presenciales, de 9 a 19. Al igual que en 2022, será en el campus de la UNS en altos de Palihue.

Como es habitual, se organizarán en paralelo a la exposición, otras actividades como charlas, recorridos y encuentros para que los visitantes interactúen con docentes y alumnos, conozcan bibliotecas, laboratorios y gabinetes.



Se complementará con la presencia de foodtrucks y otras propuestas, para que los visitantes disfruten la recorrida.