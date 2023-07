El niño pastelero que conquistó a Wanda Nara tendrá su propio programa de cocina

En el Día del Amigo, Joaquín está solo, pero contento y concentrado en una minitorta a la que acaba de sacar del horno y está a punto de decorar. “No sé por qué, pero no tengo amigos. Cuando los necesité, no apareció ninguno, después todos se burlaron de mí y me hicieron bullying, ¿bullying se dice? Y ahora que tengo 600.000 seguidores en Instagram me hablan para que los etiquete en las redes y así tener más likes. Para eso prefiero estar como ahora, bien, en familia y cocinando postres”.

Podría parecer triste o generar algún tipo de pena, pero nada de eso: Joaquín Nahuel Núñez luce fuerte y despreocupado a sus 12 años. Es más, se muestra muy abocado en su labor y pese a su corta edad tiene los objetivos bien claros.

“Quiero ser pastelero profesional, ese es mi sueño. Empecé a preparar tortas a los seis años. En 2019 cuando tenía ocho, tuve el accidente, me quemé y volví con todo en 2021”. ​Joaquín mostró imágenes del progreso de sus tortas en las redes, “el video se viralizó y hoy no puedo creer la cantidad de gente que me sigue”, dice.

Joaquín vive en General Rodríguez y muestra, orgulloso, la cocina que está construyendo su padrastro. “Yo también doy una mano, porque quiero que esté lista lo más rápido posible”, saca pecho. Dicen madre e hijo que falta colocar el techo de chapa, hacer el piso e instalar luz, gas y agua.

“Acá voy a tener mi programa de cocina que transmitiré en mi canal de YouTube y en mis redes -dice desde adentro del ambiente en construcción-. Estoy pensando el nombre, pero saldrá de ‘Las recetas de Joaquín’, o ‘Las dulzuras o las delicias de Joaquín’, tengo que ver qué me convence más”.

El ciberbullying sufrido por Joaquín impulsó a que celebridades como Wanda Nara o la China Suárez pegaran el grito en el cielo. “Qué mundo roto. Horrible. Esta gente es del mal. Y no me vengan con que el hate y blablabla. Rompen todo”, había posteado la actriz. Mientras que la por entonces representante de Mauro Icardi, que en diciembre de 2021 estaba en la Argentina, le escribió: “Me encantaría que pudieras hacer la torta de cumpleaños para mi hijo”, le encargó. Y la propia Wanda fue a General Rodríguez a buscarla.

A partir de allí el peque se convirtió en una mini estrella y empezó a desfilar por distintos programas: preparó una torta con Carmen Barbieri, decoró un postre con la cocinera Chantal Abad, fue al ciclo de Guillermo Andino y hasta pudo conocer a uno de sus ídolos, Carlos Tevez, en su fundación Juntos Vamos por Más. “Tevez pasó por lo mismo que yo, se quemó, pero salió adelante y hoy es una estrella… Y yo quiero salir adelante como él”.

