Huracán fue el mejor y se llevó el apertura de la Liga del Sur

Por Franco Bahl Bariani

Twitter: @franbahlbariani

El globo no se pinchó, vuela más alto que todos, y está más fuerte que nunca. Huracán se consagró ganador del torneo Apertura del Oficial de la Liga del Sur luego de vencer por penales a La Armonía por 3 a 1, en una tanda para el infarto en donde se fallaron cinco remates de manera consecutiva y además el arquero Nahuel Durán fue clave atajando dos.

En los 90 minutos, el resultado fue 1 a 1 y fue justo. Porque Huracán dominó durante gran parte del primer tiempo, y se puso en ventaja tras el gol de penal de Leonel Navarro; y lo mismo ocurrió en el complemento con La Armonía, y a partir del ingreso de David “Chori” Vega quien señaló el empate y literal cambió el partido.

Uno de las grandes figuras del globo en el torneo fue el capitán Leonel Navarro quien analizó que “en cuanto al Apertura creo que fuimos justos ganadores por lo que hicimos durante el torneo. Ganamos muchos partidos siendo muy superiores a los rivales”, analizó el capitán y goleador del certamen con ocho tantos.

“Se sufrió mucho en los penales porque fue tan duro como en el torneo, la verdad que La Armonía hizo un torneo bárbaro. Pero si manteníamos la intensidad y concentración del primer tiempo creo que se nos hubiese hecho más fácil, pero las finales son así y muy difíciles”, agregó en diálogo con LA BRÚJULA 24.

Sobre lo de ser el goleador del torneo sostuvo que “ser goleador sinceramente no me interesaba, jamás lo pensé. Siempre que pueda ayudar al equipo es bienvenido, como hoy que me tocó jugar de lateral izquierdo al no tener a Eric Lischeske que lo hace habitualmente. Pero obviamente que era importantísimo para nosotros poder ganar para seguir sumando confianza, seguir afianzándonos como equipo y grupo, y ahora encarar lo mejor posible el próximo semestre. Seguramente seamos protagonistas del torneo que viene por cómo está el equipo y seguro esa sea la idea”.

Por otro lado, otro de los históricos de Huracán y uno de los mejores de la Liga del Sur (quizás el mejor) fue Brian Scalco. El domingo hizo un primer tiempo fantástico y generó la jugada que terminó en el penal y gol de Navarro. “Metimos un torneo excelente, por algo fuimos el equipo más goleador y el menos goleado”, analizó el delantero.

Luego agregó que “la verdad que se lo dije a los chicos de La Armonía, fue un tiempo para cada uno y el empate en los 90 fue justo. Nosotros no supimos corregir la entrada de David Vega (en el entretiempo) y la posición de Walter Linares en el segundo tiempo”.

Sobre su brillante primer tiempo en la que prácticamente ganó todos los duelos mano a mano con los defensores e incluso a él le hicieron la infracción del penal, indicó que “hice un desgaste muy grande en el primer tiempo y ya el segundo me costó porque estaba muy cansado. Ahora me queda descansar y recuperarme bien del dolor de rodilla”.

“El primer objetivo está cumplido, pero ahora vamos a afrontar lo que se viene con las mismas ganas y si podemos adjudicarnos el Clausura sería algo hermoso para terminar el año”, culminó.

La gran figura en los penales fue Nahuel Durán. El arquero contuvo dos penales y fue la pieza fundamental para que el globo obtenga el torneo. Además le tocó reemplazar a Ezequiel Alonso, quien sufrió una suspensión de 12 fechas, e hizo un reemplazo formidable.

“Trabajamos muy duro toda la pretemporada, armamos un grupo muy lindo y eso nos llevó a ganar el Apertura”, dijo el Nº1.

Foto: Ph Fran Urban

Sobre el análisis y la tanda de penales sostuvo que “habíamos visto los penales de La Armonía contra Bella Vista y patearon distinto, menos David Vega, la mayoría fueron instinto y salió bien. Cumplimos el primer objetivo y ahora vamos a ir paso a paso”.

Por último, sobre el apoyo de la gente que se acercó en gran número a El Fortín dijo que “la gente la verdad que fue una locura, alentó todo el torneo y creo que se sienten identificados con el equipo y eso es muy bueno. Todo esto es para ellos”.

Por último, el DT Federico Gómez Peña fue otra de las piezas claves en la construcción y funcionamiento de este Huracán.

Foto: Ph Fran Urban

“Estoy muy contento porque creo que por lo que hicimos todo el torneo era injusto que nos quedemos sin nada. En el primer tiempo podríamos haber convertido algún gol más y el equipo demostró lo hecho en el torneo. Pero todos los partidos del Apertura fueron muy duros. Creo que el equipo tuvo un bajón en la parte final y que llegamos al último partido convencidos”, analizó el DT.

“La Armonía en el segundo tiempo salió con otra predisposición, quisimos seguir generando por las bandas con Enrique Blanco y Marcelo Erbin. Pero ellos empataron muy rápido y ahí sabíamos que ninguno más iba a arriesgar, El empate fue justo porque fue un tiempo para cada uno. Y nos pudimos sostener por lo que hizo Nahuel Durán en el arco”, sentenció.

Por último, remarcó que “la gente fue incondicional con nosotros y no me sorprende porque siempre estuvieron. La gente del Bule siempre nos trató de la mejor manera y es una felicidad enorme poderles reglar esta alegría. Agradecerle también a Marcelo Osores y a la comisión del club”.