Turismo Carretera: avanza el proyecto 2024 con los nuevos modelos

La renovación está en marcha y se van conociendo lineamientos para los nuevos modelos. Serán de chapa originales las carrocerías en el cuerpo central y posterior: es decir, puertas, guardabarros traseros y baúl. En fibra, pero de igual forma del auto que representan, guardabarros delanteros, capót, faros, grilla y paragolpe.

En las estructuras que provee la categoría, estará definido que el Camry y el prototipo Torino compartirán la misma de sus autos actuales. En principio, también se pensó que sería la misma pare los otros modelos, pero se tendrá que definir si los Ford Mustang, Chevrolet Camaro y Dodge Challenger, mantendrán la de las marcas que representan en los autos actuales.

También deberá confirmarse si las distancias entre ejes y trochas serán las de los modelos vigentes según las marcas, o todos tendrán igual cuadrilátero de apoyo. Sí, prácticamente, está decidido que usarán los motores actuales, con el signo de interrogación de la configuración que sea necesaria para que todos los coches sean competitivos.

La silueta de los modelos tendrá que ser la del auto de calle, a excepción del Torino al que se le permitirá una renovación en sus líneas por razones obvias. Hoy no tiene representación en el mercado automotor.

Por ahora, físicamente sólo se conoce el setup de chapa original propuesto: hay un Camaro, que adquirió el equipo Las Toscas; y en días llegaran dos más del naciente equipo Pradecon Racing.

Al usarse la silueta del auto original, con diseños de igual generación y tecnologías aerodinámicas que no existían cuando nacieron los modelos actuales, es de imaginar que no habrá grandes diferencias de resistencia al avance. De los datos oficiales de fábrica de los modelos elegidos, por el Coeficiente de Forma Cx informado, puede que no sea tan complejo obtener la paridad deseada:

Camaro 0,26 Cx Chevrolet

Camry 0,27 Cx Toyota

Mustang 0,28 Cx Ford

Challenger 0,35 Cx Dodge, pero hay un Charger con 0,28 Cx

Cómo se estudia la renovación de Torino

Habrá que calcular el área frontal para aproximar aún en más la resistencia al avance teórico. Hay una idea de no incorporar elementos aerodinámicos externos (perfiles, deflectores, alerones, etc.), para no alterar la forma original del modelo; si hiciera falta generar carga adicional, se buscaría con difusores bajo piso. Lo importante es que a la responsabilidad de Alejandro Iuliano, cómo lo ha demostrado durante su gestión, apoyado por la dirigencia de la categoría, se suman a la tarea varios ingenieros de los diferentes equipos que hay en el Turismo Carretera.

