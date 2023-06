Lionel Messi: “En principio no iré al próximo Mundial”

En medio de la gira que la selección argentina hace por Beijing, China, donde se prepara para jugar dos amistosos este mes, Lionel Messi dio una entrevista para un medio deportivo local y se refirió a la posibilidad de participar del próximo Mundial.

El diez ya había contado que posiblemente Qatar era su última Copa del Mundo pero las expectativas por su continuidad aumentaron después de que la Argentina se consagrara en Doha, el año pasado, y de que confirmara su pase al Inter de Miami.

Sin embargo, hoy el capitán puso en duda estar en el torneo internacional que en 2026 organizan Estados Unidos, México y Canadá. “Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial”, aseguró el rosarino a Titan Sports, citado por Marca.

"NO CREO QUE LLEGUE AL PRÓXIMO MUNDIAL…"



✍🏻 Lionel Andrés Messi pic.twitter.com/u5tG4CjxFc — SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2023

En mayo de 2022, antes de Qatar, el astro de la selección había expresado a TyC Sports que le parecía “muy difícil” participar del Mundial 2023, aunque en ese momento aclaró: “Pero no tengo nada claro. Pueden pasar muchas cosas, el fútbol es muy cambiante”. Su consagración después en Medio Oriente aumentó el fervor de los hinchas por verlo una vez más en una Copa del Mundo, algo que se aceleró más aún cuando confirmó que ahora se mudará a Miami, ya que la próxima competencia tendrá a Estados Unidos como una de sus sedes.

Furor también en Asia desde que pisó suelo chino, y a la espera de presentarse este jueves contra Australia en el Estadio Nacional de Pekín, Messi dio este reportaje que se transmitió en vivo por la página de videos cortos china Kuaishou. Según Marca, el capitán argentino respondió preguntas sobre su actualidad deportiva y también elogió al público de ese país. “Siempre fueron buenos con nosotros”, dijo.

También contó ahí que vio la final de la Champions League entre Manchester City y el Inter, pese a la diferencia horaria, y reveló que tiene “contacto frecuente” con el DT del equipo inglés, Pep Guardiola. “Es el mejor entrenador del mundo”, sostuvo en cuanto al técnico que entrena a Julián Álvarez.

Asimismo, Messi volvió a referirse a la “estrecha relación” con el Barcelona y dijo que es “raro” ver cómo gritan su nombre en la cancha aunque no juega en el club catalán desde 2021, cuando fue transferido al PSG francés. “Es también algo hermoso”, expresó a la TV china en cuanto a eso, todo de acuerdo a Marca.

De momento, el seleccionado jugará este jueves 15 contra Australia, a las 9 de la mañana; y el próximo lunes 19 contra Indonesia en Yakarta, a las 9.30. Desde el arribo de los campeones a Pekín, las cuentas oficiales de la AFA y del plantel que dirige Lionel Scaloni mostraron el buen clima de trabajo en los entrenamientos.

Fuente: La Nación