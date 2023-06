Massa: “Lo mejor es la unidad, pero si se decide que haya PASO, allí vamos a estar”

El ministro de Economía, Sergio Massa, cerró el Congreso del Frente Renovador con un claro mensaje político a pocos días de la fecha límite para la presentación de las listas y adelantó que si el Frente de Todos elige finalmente hacer internas, allí estará su espacio político para competir.

“Lo mejor para la Argentina y para el Frente de Todos es la unidad, pero si se decide que haya PASO, anótennos en las PASO, que allí vamos a estar”, dijo en tono eufórico. Según Massa, someter a una fuerza de gobierno a una pelea interna “confunde a la gente”.

“Todos tenemos responsabilidades y no puede pasar que mientras algunos tienen que enfrentar el nivel de activador, o pelear contra los precios, o tratar de abastecer de energía al país, haya otros que por ahí sin ninguna responsabilidad se pasean como candidatos sin asumir que el momento de fragilidad nos obliga a tener unidad porque todavía estamos gobernando”, afirmó.

En esa línea, Massa aclaró que no se trata de “vanidades personales” sino de proponerle a la sociedad una candidatura única del oficialismo. “Que sea Juan, Pedro o el ratón Mickey, pero que sea un candidato para enfrentar el desafío que tiene la Argentina por delante”, ironizó.

Por otro lado, el ministro destacó que el Gobierno enfrenta en las próximas elecciones dos oposiciones. “Una es Juntos por el Cargo, que está dando un espectáculo dantesco, una oposición a la que nosotros le deberíamos contestar con unidad y con un rumbo claro”, dijo.

Y continuó: “Y otra que habla de dolarización y que levanta la bandera de la libertad como si cada uno no pudiera decir lo que piensa en Argentina o caminar por las calles. Detrás de esa bandera de la libertad hay ajuste con represión. Ya lo dijo una dirigente que no me quiere nada. Tiene razón Carrió. Nosotros vamos por los derechos, el crecimiento y el desarrollo”.

Fuente: Infobae