Massa confirmó que tiene “tres ofertas” para trabajar en el sector privado en el exterior

El ministro de Economía y ex candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, confirmó que ha recibido “tres propuestas laborales” del sector privado para el período posterior a su salida del cargo en el Gobierno nacional, prevista para el próximo 10 de diciembre. Además, expresó su intención de “reactivar la Fundación Encuentro”.

“Voy a seguir trabajando. Actualmente, tengo tres ofertas laborales del sector privado fuera de Argentina, ya que la Ley de Ética Pública me impide realizar cualquier actividad comercial en el país”, afirmó Massa al abandonar el Ministerio de Economía.

El funcionario también compartió que está evaluando cuál sería la opción más conveniente “tanto para mi vida personal como para mi familia”, teniendo en cuenta las responsabilidades universitarias de sus hijos y las de su pareja, Malena Galmarini.

Massa anunció su intención de reactivar la Fundación Encuentro, lanzada en 2020 durante su mandato como exintendente de Tigre. A través de esta fundación, se comprometió a trabajar en la generación de propuestas. “Siempre he hecho política proponiendo y creando, y creo que eso será mi contribución a la nueva etapa de Argentina”, concluyó.

En otro contexto, Massa comunicó a través de su cuenta de X (ex Twitter) que el Ministerio de Economía transferirá fondos del Tesoro a las provincias con el objetivo de asegurar el pago de sueldos y aguinaldos. Esta medida, confirmada después de una segunda reunión con gobernadores, se llevará a cabo mediante el uso del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. Los recursos provendrán de montos no utilizados en el presente ejercicio y del pago de una deuda actualizada del Consenso Fiscal de 2018. Massa subrayó que esta transferencia no afectará al Presupuesto 2024.

Con información de Filonews