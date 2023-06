Del Potro anunció que volverá a jugar al tenis

Juan Martín Del Potro no abandona la ilusión de darle el cierre ideal a su carrera en el tenis. El tandilense sigue con su puesta a punto para disputar un partido en el US Open de este año y en las últimas horas hizo un anunció que alegró a sus fanáticos.

“Si Argentina ganaba el Mundial, iba a tratar de jugar el US Open. Ahora (Lionel) Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho”, deslizó la Torre de Tandil hace algún tiempo en una entrevista.

Mientras tanto, publicó un video confirmando su participación en el Torneo Internacional de Maestros de Tenis de Hangzhou, que se realizará del 22 al 25 de junio. “Espero conocer a todos mis fanáticos en China y hagamos de este evento una experiencia increíble para todos. ¡Nos vemos pronto!”, expresó Delpo.

El evento será el regreso del tenis al país asiático, donde no se disputa ningún partido o certamen desde 2019. Del Potro no estará solo también están invitados al torneo: Marat Safin, Carlos Moya, David Ferrer, Emma Raducanu como embajadora y tenistas chinos como Li Zhe, He Yecong, Wang Xiaofei y Wang Fa.

Delpo se despidió oficialmente del circuito en febrero del año pasado, cuando intervino en el Argentina Open en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y cayó en dos sets ante Federico Delbonis.

Fuente: TN