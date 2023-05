MotoGP: Marco Bezzecchi se quedó con la accidentada carrera en Francia

La carrera 1000 de la historia del Mundial pareció, por momentos, una carrera de supervivencia. Las caídas se acumulaban y llegar el triunfo podía caer en cualquier lado. Pero entre los que no fallaron ni se vieron involucrados en accidentes, hubo un que sobresalió: Marco Bezzecchi, quien con la Ducati del equipo de Valentino Rossi se quedó con el triunfo en el GP de Francia, cosechó su segundo éxito de la temporada (festejó en la Argentina) y se puso a tiro de la cima de la tabla.

El italiano llegó a la punta en Le Mans a 17 vueltas para el final, tras superar a Jack Miller. A partir de ahí dominó a voluntad, estuvo lejos de todos los problemas y selló el éxito para quedar segundo en el torneo, a un punto del líder, Pecco Bagnaia, quien cerró el domingo sin sumar.

“Es fantástico. Primero estoy muy contento porque me voy a poder cortar el bigote, que no me gustaba, ja. Es fantástico, largué muy bien. Fue más fácil que en el sprint, que quedé metido en el medio del grupo. Me sentí muy bien en la moto y esto es para todo el equipo”, contó el corredor de Rímini antes de subir al podio a buscar su trofeo.

Fuente: LB24 / ESPN.