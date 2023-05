Llega otra columna de la periodista Laura Ubfal cargada con toda la información del mundo del espectáculo.

Mucha gala, pero le robaron la cartera a una famosa

En la noche de este lunes se realizó la Gala de la Cruz Roja y allí estuvo conduciendo Pampita los sorteos de la fiesta, luciendo un modelo en azul brillante, junto a su marido, Roberto García Moritán.

Entre muchos, Flavia Palmiero, Lizy Tagliani y su marido, Sebastian Nebot, Floppy Tesouro, Ginette Reynal, Fabian Medina Flores, Nequi Galotti, Barbie Simmons y Chino Leunis compartieron la Gala, donde cantó Manuel Wirtz.

Y entre quienes también participó de la fiesta a beneficio estuvo Majo Martino, que terminó la noche muy mal, porque le robaron la cartera.

Majo estuvo con Locho Lochissano y compartió la mesa con Gabriela Sari, Rulo, Connie Ansaldi y se llevó un disgusto en pleno Hotel Alvear. Mucha Gala….

Pueden creer que me robaron la cartera en la gala de La cruz roja en el hotel Alvear?🤦🏻‍♀️ — Majo Martino (@Okmajomartino) May 9, 2023

Hablamos con Majo y nos contó que a partir de esta nota la llamó una famosa que fue a la Gala y le dijo que se había llevado la cartera por equivocación….

Majo no quiso develar su nombre, pero por suerte, fuimos útiles y apareció la cartera.

Paula Chaves reaparecerá por eltrece

Contamos en primicia en marzo que Paula Chaves estaba cerca del interés de dos productoras para hacer un programa en eltrece y ahora la conductora volverá por esa pantalla.

Será, por ahora, solamente por dos semanas, que es el tiempo que necesita la programación para completar el tiempo entre que finalice “Canta conmigo ahora” y comience “Ahora caigo” con Darío Barassi al frente.

Así lo informaron en “Socios”, donde adelantaron que habrá 16 famosos compitiendo en este corto reality.

PRIMICIA – 💣#sociosdelespectaculos @paulitachaves conducirá el especial de Pasaplatos Famosos. Un programa que durará dos semanas con 16 celebrities y una gran final que se disputará en la pantalla de #eltrece un fin de semana. pic.twitter.com/gKN6M9SaUx — Socios del espectáculo (@socioseltrece) May 8, 2023

BoxFish ya tenía a Paula en la mira y ahora es la elegida para conducir el formato que hace en tira diaria Carina Zampini, pero que tendrá su versión de celebrities con el “Pasaplatos de famosos” por dos semanas.

Paula sigue mientras tanto de gira con “Un plan perfecto” los fines de semana, junto a su marido, Pedro Alfonso y el elenco que ahora integra Marcela Kloosterboer.

El ex marido de Fátima Florez se quebró en “Intrusos”

Fue duro oirlo con la voz quebrada y llorando, diciendo que sigue amando a su mujer, Fátima Florez y sintiendo su dolor por la separación de la pareja y también el “divorcio” artístico de una dupla que llevaba muchos años.

Norberto Marcos, creador y productor de Fátima, habló en exclusiva en “Intrusos” y conmovió con sus palabras.

🗣 Habla por primera vez Norberto, la ex pareja de Fátima Florez: "Fueron muchos años, la sigo amando"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/1Hb2HdwlBe — América TV (@AmericaTV) May 8, 2023

Más allá de la separación de la pareja, la mediatización del tema tuvo que ver con la cancelación del show de Fátima en Miami.

Hubo versiones cruzadas y Marcos dejó en claro que no tenía sentido hacer un sólo espectáculo en el exterior, porque no cerraban los números y al estar él fuera de la producción no pudieron cerrar más fechas como pensaban en Colombia, Peru y otras plazas.

Marcos también centró su mirada sobre un supuesto “entorno” que rodeó a su Fátima (aclaró que no es su familia, su madre y su hermana) y que le habría llenado la cabeza contra él.

