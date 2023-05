Fórmula 1: Verstappen dominó el primer día del GP de Miami

La sorpresa inicial que dieron los Mercedes en el primer entrenamiento libre del GP de Miami, quinta fecha de Fórmula 1, quedó rápidamente sepultada no bien comenzó el segundo ensayo. Allí, Max Verstappen puso la casa en orden, fue el más veloz de la tanda y se quedó con el mejor tiempo de la jornada.

Las Flechas de Plata dominaron el arranque de la segunda visita de la categoría al urbano de la Florida, con George Russell adelante, seguido por Lewis Hamilton, con la pista bastante sucia. Lejos estuvieron de refrendarlo en la salida final, que fue ampliamente dominada por el bicampeón, con 385 milésimas de ventaja sobre Carlos Sainz y 468 sobre Charles Leclerc, la pareja de Ferrari que volvió a mostrar que el SF-23 puede presentar batalla a una vuelta lanzada, pero no está para pelear en carrera. Para colmo, el monegasco terminó el día contra las barreras de contención sobre el final de la tanda. Las marcas conseguidas con los tanques llenos durante los ensayos fueron muy altos con respecto a los Red Bull. ¿Y los Mercedes? Hamilton, séptimo, y Russell… 15º.

La mayoría de los ojos en la pista miamense se posaron en Red Bull. El poderío demostrado por los RB19 quedó demostrado en los cuatro triunfos que obtuvo el equipo en las cuatro citas disputadas, con dos para Verstappen y dos para Checo Pérez. El mexicano, quien fue cuarto en los entrenamientos, llegó a la cita con la chance de llegar por primera vez a la cima de la tabla del Mundial (el neerlandés lidera con seis puntos de ventaja). Desde las huestes del equipo de Milton Keynes aseguran que hay libertad para batallar, siempre que ningún otro equipo comprometa el poderío. El arranque fue mejor para el neerlandés, aunque lo más importante será la clasificación.

Mientras tanto, Christian Horner, director del equipo de las bebidas energizantes, anticipó: “En primer lugar, más que un problema, realmente es un lujo tener esa pelea. A todos los jefes de equipo les encantaría tener ese ‘problema’. Nosotros también lo hemos vivido antes, y lo más importante es asegurarse de que los pilotos no se vuelvan paranoicos”, analizó el inglés, quien debió capear batallas pasadas que se dieron en sus filas entre Vettel y Webber o Verstappen y Ricciardo.

“Hay que tratar a los dos pilotos por igual y que sepan que tienen las mismas oportunidades. Se trata de ver qué piloto sale primero en la clasificación, pero también de ver quién habla primero en la reunión posterior. Por otra parte, esto es la Fórmula 1 y en ella no se puede controlar todo. A veces sale un coche de seguridad o hay una parada en boxes inoportuna, y esas son variables que no puedes controlar”, cerró Horner, en clara alusión por el safety car de Azerbaiyán que terminó jugando un papel clave para el éxito del mexicano.

