El Red Bull para el Gran Premio de Miami lo diseñó una argentina

A principios des este año, Red Bull anunció que lanzaba un concurso para que los aficionados puedan dejar su huella en los monoplazas de F1 con sus diseños.

El equipo Red Bull Racing le dio la posibilidad a los fanáticos de presentar sus diseños para las tres carrera en Estados Unidos: Miami, Austin y Las Vegas.

Para la carrera que será este fin de semana en Miami, el diseño ganador correspondió a la argentina Martina Andriano, elegida entre miles de participantes.

“Dar a nuestros aficionados la oportunidad de influir en nuestro diseño en las tres carreras de Estados Unidos es algo que otros equipos no hacen. Es importante para el equipo poder involucrar a nuestros fans en lo que hacemos y darles oportunidades únicas como ésta. Creo que Martina ha hecho un gran trabajo y la decoración es increíble cuando la ves en la vida real”, expresó Christian Horner en un comunicado.

Por su parte, Martina Andriano dijo: “En el momento en que me enteré de que había ganado me quedé en shock y sin palabras, no me lo podía creer; parece un sueño loco. Lo primero en lo que pensé cuando empecé mi diseño fue en cómo fluye el aire a través y sobre el coche, luego cómo se mueve y lo rápido que es, y de ahí me vino la inspiración. Luego, por supuesto, quise representar a Miami y la carrera, así que todo eso fue la inspiración. Desde que empecé a estudiar diseño gráfico quería diseñar algo para un coche, como una decoración, un traje o un casco, e incluso antes de eso sabía que algún día quería trabajar en la Fórmula 1, así que recibir esta oportunidad es algo enorme”.

Fuente: LB24 / Carburando.