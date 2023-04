Turismo Pista: “Tenemos auto para pelear”, afirmó el whitense Quevedo

Braian Quevedo se subió al podio en la tercera fecha de la Clase 3 del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto. El joven piloto de Bahía Blanca se mostró competitivo y demostró que puede entreverarse en el lote de vanguardia de la divisional mayor.

A bordo del Toyota Etios que alista el Berlín Energy con la asistencia del Tigre Racing, Quevedo no tuvo el mejor viernes, pero el sábado pegó el salto de calidad que le permitió hacerse con la pole position y quedarse con su serie. Su batería fue la más lenta de las tres disputadas y en la final no pudo presionar a los punteros, pero se las arregló para contener los embates de Exequiel Bastidas y conseguir un podio que le ayuda a fortalecer su confianza dentro de la categoría.

“Tuvimos un fin de semana muy redondo. Logramos clasificar primeros, ganamos nuestra serie, pero al no ser la más rápida largamos desde el tercer lugar. Supimos aguantar la posición del ataque de Bastidas y lo cierto es que nunca tuvimos chances de pelear con los dos punteros. Más allá de eso, el resultado me deja muy contento porque no se nos venía dando, además sabemos que tenemos un auto para pelear y sé que el equipo trabajo mucho para este momento”, comentó Quevedo.