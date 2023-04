Verstappen adelantó que podría retirarse si la Fórmula 1 planea seguir con cambios

Max Verstappen no tiene interés en estar en una F1 que no le guste. Que no le convenza. Que introduzca novedades, y cambios, con los que no se sienta cómodo. Con los que no se siente cómodo. Es, por ejemplo, el caso de lo que va a pasar en el GP de Azerbaiyán, con un formato al ‘sprint’ que ve más como un ejercicio de supervivencia que como una carrera.

Así lo ha dicho en palabras que publica el portal ‘Motorsport Week’: “Espero que no haya demasiados cambios, porque si los hay no estaré por aquí demasiado”.

“No lo disfruto, para mí eso del ‘sprint’ es más de tratar de sobrevivir que de correr. Eso no está en el ADN de la F1”, insiste Verstappen.

El bicampeón, además, habla de la cantidad de carreras a disputar ya: “El evento pasa a ser muy intenso y bastantes pruebas hacemos ya”.

“Habrá temporadas en las que acabemos hasta teniendo 25 carreras. No soy aficionado de tener fines de semana con este formato, en absoluto”, prosigue el piloto de Red Bull.

Eso sí, entiende el motivo del ‘sprint’: “Quieren hacer los días más interesantes, con acción en pista”.

Fuente: LB24 / La Sexta.