Comienza la Liga Profesional 2024: todo lo que hay que saber

El fútbol argentino no se detiene. Luego de la consagración de Estudiantes de La Plata en la Copa de la Liga en Santiago del Estero, los equipos se preparan para afrontar una nueva la Liga Profesional que contará con un formato de 27 fechas, todos contra todos. El torneo comenzará con tres partidos (Sarmiento de Junín vs Instituto; Argentinos Juniors vs Rosario Central y Newell’s vs Platense), pero entre los encuentros más destacados de la jornada inicial está el estreno de River Plate, que jugará el sábado a las 19.45 en el estadio Más Monumental ante Central Córdoba. Por su parte, Boca Juniors debutará en el norte argentino contra Atlético Tucumán (domingo 20.15).

Naturalmente, el equipo que consiga la mayor cosecha de puntos será el campeón, pero el certamen también entregará plazas para las competiciones internacionales. Los boletos directos para la Copa Libertadores del próximo año los tendrán el Pincha (por el reciente título obtenido ante Vélez), el ganador de la Liga Profesional, y el que logre adjudicarse la Copa Argentina. Además, habrá tres plazas por la Tabla Anual (se suman los puntos entre la Copa de Liga y Liga Profesional), sin contar a los campeones de los campeonatos mencionados. En tanto, los equipos que finalicen entre el quinto y el décimo puesto de dicha Tabla Anual tendrán garantizado un lugar en la Copa Sudamericana del 2025.

Con relación a los descenso, la metodología será la misma que se aplicó en 2023: uno por promedio y otro por Tabla Anual. Si se da el caso de que sea el mismo participante el que estuviere en el último puesto de ambas posiciones, se tomará al penúltimo de los promedios y quedará condenado a bajar a la Segunda Categoría.

Cabe mencionar que el torneo sufrirá una pausa durante la Copa América que se disputará en Estados Unidos. La inactividad se establecerá desde el 20 de junio hasta el 14 de julio. En este contexto, desde la organización informaron que sólo cuatro fechas se desarrollarán entre semana y se estima que la última jornada estará pautada para el 15 de diciembre. El Trofeo de Campeones, por su parte, se disputará el domingo 22 de diciembre.

Viernes 10 de mayo

19.00 Sarmiento – Instituto

21.15 Argentinos – Rosario Central

21.15 Newell’s – Platense

Sábado 11 de mayo

14.30 Huracán – Defensa y Justicia

15.30 Godoy Cruz – Barracas Central

17.30 Independiente – Talleres

19.45 River – Central Córdoba

Domingo 12 de mayo

15.30 Deportivo Riestra – San Lorenzo

15.30 Tigre – Estudiantes

17.45 Belgrano – Racing

17.45 Lanús – Independiente Rivadavia

20.15 Atlético Tucumán – Boca

Lunes 13 de mayo

19.00 Gimnasia – Vélez

21.00 Unión – Banfield

Fecha 2

Viernes 17 de mayo

20.00 Barracas Central – Sarmiento

Sábado 18 de mayo

15.30 Independiente Rivadavia – Godoy Cruz

17.45 Defensa y Justicia – Gimnasia

17.45 Talleres – Atlético Tucumán

20.00 River – Belgrano

Domingo 19 de mayo

15.30 Platense – Independiente

17.45 Instituto – Unión

17.45 Banfield – Huracán

20.00 Central Córdoba – Boca

Lunes 20 de mayo

19.00 San Lorenzo – Lanús

19.00 Estudiantes – Deportivo Riestra

21.15 Racing – Argentinos

21.15 Rosario Central – Tigre

Martes 21 de mayo

20.00 Vélez – Newell’s

Fecha 3

Viernes 24 de mayo

15.30 Deportivo Riestra – Rosario Central

19.00 Tigre – Racing

21.15 Belgrano – Central Córdoba

21.15 Lanús – Estudiantes

Sábado 25 de mayo

15.00 Argentinos – River

17.30 Godoy Cruz – San Lorenzo

17.30 Newell’s – Defensa y Justicia

20.00 Boca – Talleres

Domingo 26 de mayo

15.30 Huracán – Instituto

17.30 Sarmiento – Independiente Rivadavia

17.45 Gimnasia – Banfield

20.00 Independiente – Vélez

Lunes 27 de mayo

19.00 Unión – Barracas Central

21.00 Atlético Tucumán – Platense

Fecha 4

Sábado 1° de junio

18.00 Racing – Deportivo Riestra

20.15 Vélez – Atlético Tucumán

20.15 Belgrano – Argentinos

Domingo 2 de junio

14.30 Platense – Boca

18.00 Rosario Central – Lanús

18.00 Central Córdoba – Talleres

20.30 Instituto – Gimnasia

20.30 River – Tigre

Lunes 3 de junio

19.00 Barracas Central – Huracán

19.00 San Lorenzo – Sarmiento

21.15 Estudiantes – Godoy Cruz

21.15 Defensa y Justicia – Independiente

Martes 4 de junio

20.00 Banfield – Newell’s

20.00 Independiente Rivadavia – Unión

Fuente: Infobae