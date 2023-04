Enfermedades crónicas no transmisibles: un problema de salud que hay que conocer

Por Maximiliano Núñez, director de Región Sanitaria I

Se denominan Enfermedades Crónicas no Transmisibles (con su sigla, ECNT), a un grupo de enfermedades que podemos padecer las personas, de las que podemos citar por ejemplo a los problemas del corazón y los vasos sanguíneos (problemas cardiovasculares), la diabetes (azúcar elevada en sangre), el cáncer, la enfermedad crónica respiratoria, entre otras. Podríamos comentar además por ejemplo que una persona de cada 10, mayor de 18 años tiene diabetes[1]; mientras que una de cada tres tiene presión sanguínea alta[2].

Estas enfermedades representan en la actualidad un gran problema de salud y un gran desafío para su solución, ya que en el desarrollo y mantenimiento de la misma, intervienen múltiples factores, algunos de los cuales se relacionan directamente a la forma en que enfrentamos la vida cotidianamente. El trabajo, el estudio, y las obligaciones hacen que no tengamos en cuenta cómo nos alimentamos, cuánta actividad física realizamos , si tomamos alcohol o si fumamos. Como muchas de estas situaciones , en general, las realizamos diariamente , desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y algunas automáticamente , como lavarnos los dientes, por ejemplo, a esto, lo llamamos “ hábitos“. Este término nos habla de lo que hacemos todos los días en todos los aspectos y que muchas veces, no sabemos si lo que hacemos nos conviene o no para nuestra salud. Por ejemplo, algunos que fuman lo hacen todos los días pero sabemos que no es un buen hábito para mantener nuestra buena salud. Esta situación de los hábitos diarios, está determinando por lo que llamamos “estilos de vida”, que es el conjunto de cosas que hacemos todos los días, situaciones que son diferentes según la historia de cada uno de nosotros, ya sea en que barrio vivimos, en qué pueblo, ciudad o cultura a la que pertenecemos.

Desde el sistema de salud sabemos que un alto porcentaje de estas enfermedades pueden prevenirse, es decir, impedir o dificultar que aparezcan o se presenten mediante la incorporación de estilos de vida y hábitos diferentes, más saludables. Desde nuestra mirada pretendemos intervenir en la sociedad a través de diferentes maneras que favorezcan la salud, que nosotros podríamos llamar “estrategias de intervención en la comunidad”. Desde nuestro lugar como sistema de salud, pretendemos lograr que la gran mayoría de nosotros incorporemos progresivamente hábitos de vida lo más saludables posible, a través de estrategias de promoción de la salud (esto es, información y educación para la salud) y de la prevención (tratar de impedir que aparezca una enfermedad). Recordemos que uno de los grandes objetivos de la promoción y prevención de la salud de todos nosotros, pretende alargar la expectativa de vida del conjunto de la sociedad.

Sabemos que podemos mejorar la salud de muchos y/o todos nosotros, siempre y cuando conozcamos los estilos de vida que no son saludables (los que pueden favorecer la enfermedad), los identifiquemos y que además los aceptemos para cambiarlos por estilos de vida más saludables. Es un proceso de aprendizaje que no siempre es fácil de realizar, por eso el sistema de salud Provincial colabora con este cambio.

Actualmente el sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Región Sanitaria I, con sede en la ciudad de Bahía Blanca, continúa trabajando en la mejora de la salud de todos, colaborando con las estrategias que cada Municipio realiza en su partido, no solo incentivando el cambio de estilos de vida hacia los más saludables que disminuyan la aparición de enfermedad, sino que también pretende fortalecer la detección temprana de las ECNT para brindar un seguimiento y tratamiento oportuno en cada centro de salud en cada partido o municipio. Recordemos que un centro de salud puede ser una unidad sanitaria, un centro de atención primaria de la salud, también denominado “CAPS” o un Hospital.

¿Sabías que hay muchos de nosotros que podríamos tener diabetes o presión sanguínea alta y no saberlo? es decir, no nos sentimos mal pero podríamos estar enfermos.

Sería bueno saber si vos estarías padeciendo alguna de estas dos enfermedades, ya que si vos y el sistema de salud también lo sabe, este puede darte un tratamiento adecuado. Al realizar un tratamiento lo más rápido posible, con el paso del tiempo disminuyen las posibilidades que aparezcan complicaciones, que son los problemas relacionados que se podrían ir agregando y que pueden empeorar tu salud.

¿Sabías también que podés ir al centro de salud más cercano a tu casa para saber si tenés Diabetes o la Presión Sanguínea Alta? es GRATUITO. Recordá que solo son unos minutos las dos pruebas que pueden informarnos si tenés Diabetes o Presión Sanguínea alta. Queremos además que sepas que para los que no tienen obra social, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, tiene lo que se llama un “Programa de Salud”, denominado “PRODIABA”, que es una estrategia a través de la cual el Estado brinda medicamentos e insumos para el tratamiento de la Diabetes.

Acercate a tu centro de Salud. ¡Gracias!

