Messi descubrió su estatua en el homenaje de la Conmebol a la selección

Lionel Messi fue el más distinguido en el homenaje de la Conmebol a la Selección Argentina por su consagración en el Mundial de Qatar 2022 y luego de la canción dedicada de La Sole también recibió la réplica de la Copa del Mundo, el trofeo de la Finalissima, descubrió la estatua en tamaño real y el bastón con el cuál fue condecorado como “el mejor jugador del mundo”.

“El tema ese para nosotros es muy significativo para el vestuario, es una canción muy especial que la escuchamos y que la Sole esté acá y nos la cante me hacía acordar -como dijo ella- a ese momento en el que se la cantó al Diego (Maradona). Que me la cante a mí, que nos la cante a nosotros fue un momento muy lindo así que muchísimas gracias”, iniciaba el capitán de la Selección Argentina al tomar la palabra.

“Como dije el otro día, estamos viviendo un momentos muy lindo, muy especial. Tuvimos la suerte de volver a jugar en Argentina después de haber sido campeones del mundo por primera vez y estamos recibiendo muchísimas muestras de cariño. Volvimos muchas veces después de meses a jugar por Eliminatorias, amistosos, competiciones pero esta vez -obviamente- después de ser campeones fue diferente a todos y así lo sentimos todos y así nos lo demuestra en todo momento la gente de Argentina. Como decías vos (Alejandro Domínguez), Chiqui (Tapia) y Leo (Scaloni), mucha gente del mundo se puso contenta por nosotros, por mí, por ser campeones del mundo y por traer otra vez la copa a Sudamérica, que ya era hora de que una selección sudamericana vuelva a ser campeona del mundo”, destacó.

Messi también destacó la importancia del afecto por parte de la gente y como eso es algo que no logran dimensionar en tiempo real. “Lo último que me gustaría decir es que creo que más allá de todo el cariño que estamos recibiendo después de ser campeones del mundo, que de antes estamos recibiendo en todo este grupo, por este reconocimiento, por las muestras de cariño, creo que todavía no somos realmente consientes de lo que significa ser campeones del mundo”.

Luego de la develación de su estatua tamaño real y recibir el bastón con el cual le condecoraron como mejor jugador del mundo, Messi dejó las palabras finales y un bello mensaje para concluir su discurso. “Esto la verdad que es un montón. Nunca había soñado ni pensando con esto, simplemente mi sueño era disfrutar de lo que me gustó de chiquito. De ser un jugador de fútbol profesional después hacer lo que siempre amé en esta vida que fue jugar a la pelota y siempre intenté superarme, en querer más y bueno, obviamente tuve un camino muy largo.

Fuente: TyC Sports